Число вредоносных программ для кражи денег с телефонов выросло втрое за последние несколько месяцев

Об этом сообщила компания «Лаборатория Касперского» по итогам второго квартала года. Как пишет газета «Коммерсант», подменяются не только банковские приложения, но и для вызова такси, а также социальные сети. Они крадут информацию о банковской карте и идентификационные данные клиента, которые позволяют списать деньги.