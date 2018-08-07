В Южной Корее проходят обыски в компании, которая заявила, что нашла затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

Фирму Shinil Group подозревают в мошенничестве. После того, как стало известно, что обнаружен военный корабль, который затонул в 1905 году во время русско-японской войны, акции компании взлетели в цене почти на 140%. Причиной стали слухи о том, что на борту крейсера якобы тонны золота на 140 миллиардов долларов. Позже Shinil Group признала, что наличие золота подтвердить не может. При этом компания на фоне ажиотажа выпустила свою криптовалюту и заработала на ее продаже солидные средства всего за несколько дней.