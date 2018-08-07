Цены на колбасу и мясные полуфабрикаты в России могут заметно вырасти
Об этом предупреждают компании по переработке мяса «Останкино», «Продо» и «Дымов». По их словам, произошел резкий рост цен на сырье. Как пишет газета «Ведомости», мясо подорожало из-за вспышки африканской чумы свиней, запрета на импорт из Бразилии, а также из-за повышенного спроса на свинину для шашлыков на фоне жаркой погоды.
Комментарии9
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estamp 07 августа 2018 | 05:17
... из-за повышенного спроса на свинину для шашлыков
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Народ-то в России все сильнее голодает
kotopiss 07 августа 2018 | 05:23
Зачем колбаса вся страна на шашлыках
yralez 07 августа 2018 | 05:23
Вата репой питается
bigmaikl 07 августа 2018 | 05:39
А когда в России снижались цены? И на что?
apontiy 07 августа 2018 | 05:52
bigmaikl: В 1947 году, в СССР.. На "Чулочно - носочные изделия"
roseslon 07 августа 2018 | 05:49
Вот это новость! Никогда не подозревала, что в колбасу они мясо кладут! Туалетная бумага не подорожала? Соя не подорожала? Тогда норм.
bigmaikl 07 августа 2018 | 05:49
Ай, как нехорошо говорить о "вспышке африканской чумы свиней"! И где живут эти свиньи? И не привезли ли ее из ЦАР?
savl_1 07 августа 2018 | 05:53
Либо качество колбасы и мясных полуфабрикатов резко понизится, для сохранения цены и доступности.
Колбасу есть вредно.
kochar 07 августа 2018 | 05:53
Цены на колбасу и мясные полуфабрикаты в России могут заметно вырасти
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Во первых ,маленькое уточнение :не на колбасу и мясные полуфабрикаты,а колбасный продукт и фураж.
Во вторых,при поднятии цены на эту имитацию наконец то можем увидеть похороны всего этого маразма.
Хотя, при поднятии цены на бухое это произойдёт намного быстрее.