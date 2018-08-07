В США задержаны четверо россиян по обвинению в мошенничестве
Посольство России обратилось в Госдепартамент за разъяснениями. Согласно обвинительному заключению, в деле 25 фигурантов, они рекламировали в интернете машины и связывали покупателей с транспортной компанией, которая получала оплату за товар. Как передает Би-би-си, деньги мошенники переводили в страны Восточной Европы. Ущерб оценивается в 4,5 миллиона долларов.
Комментарии3
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ostapbey 07 августа 2018 | 04:30
Четыре??
А ведь ВОРУЮТ все.
И всё что лежит не так.
Ну и пропивают "навар".
Даже.
ostapbey 07 августа 2018 | 04:35
.........Альфонсе Габриэль «Великий Аль» Капо́не (итал. Alphonse Gabriel «Great Al» Capone; 17 января 1899 — 25 января 1947) — американский гангстер итальянского происхождения, действовавший в 1920—1930-х годах на территории Чикаго. Под прикрытием мебельного бизнеса занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенёрством, а также благотворительностью (открыл сеть бесплатных столовых для безработных сограждан). Яркий представитель организованной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии, зародившейся и существующей там под влиянием итальянской мафии. ..
......В июле 1931 года Капоне предстал перед Федеральным судом и был приговорён к одиннадцати годам тюремного заключения в исправительном заведении Атланты за неуплату налогов в размере 388 тысяч долларов. В 1934 году был переведён в тюрьму на острове Алькатрас, откуда вышел через семь лет, со смертельной болезнью – сифилисом. Капоне потерял криминальное влияние..
sasha2011 07 августа 2018 | 04:40
ostapbey:
Вы вспомнили о бизнесе по-русски?
- Украсть ящик водки, загнать по дешёвке, а выручку - пропить!