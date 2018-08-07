Кандидат от демократов на выборы в Конгресс США сообщила о хакерских атаках из России
Табита Иснер заявила, что зафиксировано почти полторы тысячи попыток взломать сайт ее предвыборного штаба. По ее словам, большинство атак были произведены с компьютеров с российскими IP-адресами, передает агентство «Ассошиэйтед Пресс». Иснер баллотируется в Палату представителей от избирательного округа в Алабаме. Она отметила, что ФБР ведет расследование. Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.
Комментарии4
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koshkaedu 07 августа 2018 | 04:57
"Никогда не было и вдруг опять".
tonight 07 августа 2018 | 05:16
Русские не успокоются, видать на них мало санкций наложили
tonight 07 августа 2018 | 05:20
"большинство атак были произведены с компьютеров с российскими IP-адресами, "
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Ну блин опять тупые грушники работают. Ребят, вы б хоть не палились так явно. Отовсюду торчат ваши следы.
sasha2011 07 августа 2018 | 05:57
Табита Иснер - рукоположенный священник в христианской церкви .
Господь твёрдо ведёт её к избранной цели. И какие хакиры могут ей (ЕМУ!!!) помешать?!
Так что, её заявление выглядит странно. Если она настоящий пастырь, то мирские пакости каких-то хакеров не должны приниматься ею во внимание, ибо она верит ЕМУ и её ведёт к цели ОН!
А если она опасается каких-то хакеров, то ...
... совсем наоборот. Даже..., как говорит Ostapbey.