Сторонники Алексея Навального повторно подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего»
Это сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Политик Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года. В Минюсте ему постоянно отказывают.
Комментарии2
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klukvik 07 августа 2018 | 05:44
Нет у России будущего. так можно новую партию и назвать
kochar 07 августа 2018 | 05:58
Если назовёт партию «Россия прошлого» ,то Минюст вряд ли откажет.
Дарю бесплатно идею Навальному.