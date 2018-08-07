Доследственная проверка фонда доктора Лизы велась последние два месяца по заявлениям бывшего сотрудника

Это сообщил РИА глава попечительского совета фонда и председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Ранее информагентство «Москва» со ссылкой на источник сообщило, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в благотворительной организации. Михаил Федотов заявил, что новое руководство фонда «Справедливой помощи Доктора Лизы» намерено провести полный аудит, когда получит доступ к счетам и финансовым документам. Прежде фонд возглавляла журналист Ксения Соколова. В июле попечители фонда предложили ее сменить.