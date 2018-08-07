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04:07, 07 августа 2018

Затраты на развитие в России цифровой экономики могут превысить 3,5 триллиона рублей

Это следует из предварительного бюджета программы до 2024 года. Проект документа Минкомсвязи должно внести в правительство 15 августа. Как передает РБК, больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию госуслуг и здравоохранение. По указу президента Владимира Путина правительство должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября.

Комментарии

1

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spbdweller 07 августа 2018 | 05:02

Будет что-то типа нанотехнологических школьных планшетов от Чубайса.

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