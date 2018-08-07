Двоюродный брат президента Аргентины Маурисио Макри признался в коррупции

Бывший владелец строительной компании IECSA Анхель Калькатерра сказал, что платил взятки членам прошлого правительства. Как сообщают местные СМИ, он добровольно явился в суд, чтобы заключить сделку со следствием. Бизнесмен заявил, что его заставляли финансировать избирательные компании альянса «Фронт за победу», который был правящей партией в Аргентине с 2003 по 2015 год.