Отсутствие президента Украины в его пресс-службе объяснили частной поездкой в ЕС

Петр Порошенко находился в Евросоюзе с 29 июля по 5 августа для проведения ряда встреч. В администрации президента подчеркнули, что из бюджета не было потрачено ни копейки, расходы на поездку Порошенко оплатил из собственных средств, передает «Украинская правда». Куда именно ездил президент и с какой целью, не уточняется. Петр Порошенко не появлялся на официальных мероприятиях или в эфире телевидения с 28 июля.