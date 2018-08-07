Отсутствие президента Украины в его пресс-службе объяснили частной поездкой в ЕС
Петр Порошенко находился в Евросоюзе с 29 июля по 5 августа для проведения ряда встреч. В администрации президента подчеркнули, что из бюджета не было потрачено ни копейки, расходы на поездку Порошенко оплатил из собственных средств, передает «Украинская правда». Куда именно ездил президент и с какой целью, не уточняется. Петр Порошенко не появлялся на официальных мероприятиях или в эфире телевидения с 28 июля.
Комментарии1
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minerr 07 августа 2018 | 03:40
Схрон, видать, готовил. Салом заполнял. Жить то ему в Залежной осталось только лишь до выборов.