Журналисты российского Forbes отказались сдавать статьи из-за задержки зарплаты

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой источники. По их словам, владелец издания Александр Федотов таким образом пытается заставить уйти тех, кто недоволен увольнением главного редактора Николая Ускова, а затем его преемника Николая Мазурина. Последний был лишен должности после того, как обратился в прокуратуру из-за исчезновения из августовского номера статьи о миллиардерах Зиявудине и Магомеде Магомедовых. По сведениям РБК, бизнесмен Александр Федотов подал два иска к Николаю Ускову – о защите чести и достоинства и о разглашении коммерческой тайны.