Дмитрий Медведев заявил, что принятие Грузии в НАТО может спровоцировать конфликт с участием России
Премьер-министр пояснил, что для Москвы Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, где находятся российские военные базы. «Если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям», — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсант». «Я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении», — подчеркнул глава правительства.
Сегодня 10-я годовщина начала военного конфликта между Россией и Грузией. Помимо Москвы независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии признали только несколько стран, в том числе Никарагуа и карликовые государства в Тихом океане.
Комментарии2
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maverick60089 07 августа 2018 | 03:35
А какого черта Россия считает Абхазию и Южную Осетию своими? Почему Россия построила там военные базы и теперь боится, что у нее их отберут? Закрыть базы на чужой территории, вывести войска и некого будет бояться.
virgenu 07 августа 2018 | 04:02
Банальная оккупация чужой территории. Оправдания смехотворны. Так же, как и события на Украине-всё началось после протолкании Януковича в президенты страны и его двуличии. Захват административных зданий произвели офицеры ФСБ Бородай, Гтркин и другие при поддержке бандформирований типа Вагнер. Рада приняла решение на курс вхождения Украины в ЕС, Путин категорически это решение отвёрг.Началась эскалация оружия и военослужащих России в суверенное государство. Весь мир осудил эту агрессию. Какие тут оправдания?