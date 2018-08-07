Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблениями полномочиями в фонде доктора Лизы
По версии СК, руководство организации заключило контракты сразу с двумя юристами на оказание одних и тех же услуг. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник. После гибели основательницы фонда Елизаветы Глинки его возглавила журналист Ксения Соколова. В июле попечительский совет фонда предложил ее сменить.
Комментарии1
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silicon 07 августа 2018 | 03:56
Все подобные организации создаются для воровства. Благие намерения и благотворительность-прикрытие. Чем больше они кому-то помогают, тем больше сами расхищают.