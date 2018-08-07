Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблениями полномочиями в фонде доктора Лизы

По версии СК, руководство организации заключило контракты сразу с двумя юристами на оказание одних и тех же услуг. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник. После гибели основательницы фонда Елизаветы Глинки его возглавила журналист Ксения Соколова. В июле попечительский совет фонда предложил ее сменить.