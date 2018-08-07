Затраты на развитие в России цифровой экономики могут превысить 3,5 триллиона рублей
Это следует из предварительного бюджета программы до 2024 года. Проект документа Минкомсвязи должно внести в правительство 15 августа. Как передает РБК, больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию госуслуг и здравоохранение. По указу президента Владимира Путина правительство должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября.
Комментарии4
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oldpartizan 07 августа 2018 | 02:27
на слежение за репостами?
sergev 07 августа 2018 | 03:22
Могут.
Как много в этом слове...
На развитие гаражной экономики 3-х триллионов нефтебаксов не хватило. Можно смело предположить, что затраты на цифровую могут превысить вообще всё. Что ни новость про экономику - анекдот.
pavlovsky 07 августа 2018 | 03:50
Круто! Жаль, что корм не в коня... создадут очредной отечественный поисковик и смартфон, которые, кроме как для освоения бюджета, ни на что не годятся. Так и живем в эру информ технологий...
bervalano 07 августа 2018 | 04:03
Пора начинать производить счёты!