«Билайн», «Мегафон» и МТС отменят плату за входящие звонки в российском роуминге
Как сообщает РБК, у «Билайна» это произойдет 20 августа, у «Мегафона» — поэтапно в течение сентября. В МТС точной даты не называют, отмечая лишь, что все технические работы уже завершены, и роуминг отменят «в ближайшее время». Федеральная антимонопольная служба потребовала отменить внутрироссийский роуминг еще год назад.
Комментарии2
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svoboda_ili_smert 07 августа 2018 | 01:21
Ну да, лето заканчивается, можно и дать поблажку. Зажравшиеся операторы, воровская власть, а народ все стерпит. Про антимонопольное ведомство молчу, там только матом.прг
clandestino 07 августа 2018 | 01:28
Надо же - опять роуминг отменяют! Ура!
Как же! Держи карман шире