США с этого дня возобновляют санкции против Ирана

Ограничения были отменены в обмен на отказ Тегерана от развития ракетно-ядерной программы. Но американский президент Дональд Трамп решил выйти из сделки по атому. Глубокое сожаление в связи с возобновлением санкций выразили в Евросоюзе. Многим европейским компаниям придется уйти из исламской республики. Первая волна американских санкций предусматривает блокировку денежных трансакций. Вторая волна ограничений вступит в силу в ноябре. Под них попадают предприятия нефтегазового сектора.