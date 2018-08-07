США с этого дня возобновляют санкции против Ирана
Ограничения были отменены в обмен на отказ Тегерана от развития ракетно-ядерной программы. Но американский президент Дональд Трамп решил выйти из сделки по атому. Глубокое сожаление в связи с возобновлением санкций выразили в Евросоюзе. Многим европейским компаниям придется уйти из исламской республики. Первая волна американских санкций предусматривает блокировку денежных трансакций. Вторая волна ограничений вступит в силу в ноябре. Под них попадают предприятия нефтегазового сектора.
Комментарии2
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tks 07 августа 2018 | 01:31
Иран - фашистское государство.
Аятолла ничем не отличается от Фюрера; Хаменеи ничем не отличается от Ади Шикльгрубера.
koshkaedu 07 августа 2018 | 01:39
А что, кто-нибудь возражает? Я не возражаю.