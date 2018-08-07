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01:04, 07 августа 2018

Дмитрий Медведев заявил, что принятие Грузии в НАТО может спровоцировать конфликт с участием России

Премьер-министр пояснил, что для Москвы Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, где находятся российские военные базы. «Если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям», — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсант». «Я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении», — подчеркнул глава правительства.
Сегодня 10-я годовщина начала военного конфликта между Россией и Грузией. Помимо Москвы независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии признали только несколько стран, в том числе Никарагуа и карликовые государства в Тихом океане.

Комментарии

21

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yasnovilyashi 07 августа 2018 | 01:15

Уже и этот воровайчик-недомерок стал войнушкой грозить.

post_v 07 августа 2018 | 02:03

yasnovilyashi:
============
а это не Д.Медведев приговаривал?...
"Это я, я, я отдал приказ ввести войска в Грузию!"

liberastanakol 07 августа 2018 | 01:21

Скрипача вНАТУ не возьмут. "Скрипач не нужен дядя Вова" (C).

oldpartizan 07 августа 2018 | 01:23

о Моська, знать она сильна...

orein51 07 августа 2018 | 01:26

зимбабу забыли... или нет?

tks 07 августа 2018 | 01:27

Что там этот Утконосик курит?
По уставу НАТО членом альянса не может быть страна, имеющая "проблемные" территории.
Кстати, отчати именно поэтому Украине всучили т.н. Новороссию. На опережение сыграли.

tks 07 августа 2018 | 01:29

t9: отчасти именно поэтому.

Разделаться с несуществующей угрозой - как это героически скрепоносно!

slithy_tove 07 августа 2018 | 02:12

tks: У Греции и Турции целый Северный Кипр в проблемных территориях — и ничего, члены НАТО. Не хуже других.

salut__521 07 августа 2018 | 01:29

Головастик нахмурил грозные бровки. Потеха...

nikvol 07 августа 2018 | 01:29

Похоже, усилиями НАТО война из категории "если" переходит в категорию "когда". Традиция, однако - Наполеон, Гитлер, Столтенберг...

timber_head 07 августа 2018 | 01:32

nikvol: Вот только территории сопредельных стран захватывает почему-то не НАТО, а Россия.

forum_participant 07 августа 2018 | 02:04

timber_head: Вообще-то, Россия возвращает свое, а НАТО берет чужое..

znajka 07 августа 2018 | 01:49

nikvol: сменил аватарку, бомбометатель? Усилиями Путина и Медведа Запад постоянно должен выбирать между выгодой и принципами. Это рано или позно надоест. Я тебе уже сказал - воевать не начнут, но торговать и к себе пускать перестанут. Тебе, на голову стукнутому, будет все равно, а многим людям с баблом обидно.

clandestino 07 августа 2018 | 02:11

nikvol: Верно. Доставай кирзачи, мотай портянки и на призывной пункт. За правое дело!

vladimirbelarus 07 августа 2018 | 01:31

Какой там конфликт? РФ спровоцировала уже столько конфликтов, что грозить ещё одним - это просто портить воздух. Вам уже никто не верит, только попробуй, дёрнись. Останешься без своего компаньона вовика.

saboteur 07 августа 2018 | 01:34

Соседи России, не состоящие ни в каких военных блоках, подвергаются нападению и расчленению с её стороны. Поэтому членство в НАТО для них - единственная возможность жить хоть в какой-то безопасности.

clandestino 07 августа 2018 | 02:13

saboteur: Не в какой-то, а полной. Полнейшей.

proxozhij 07 августа 2018 | 01:35

А потом скажет, что в НАТО испугались его угроз. На самом деле, Медведев — российский Неуловимый Джо.

clandestino 07 августа 2018 | 02:09

А если руководство НАТО всё же предпримет что-то в этом направлении? Дальше что?

clandestino 07 августа 2018 | 02:16

И ещё момент: а вдруг осетинам и абхазам захочется пожить в натовской Грузии. И без российских баз? Армянам уже хочется.

agamasat 07 августа 2018 | 02:18

т.е. россия будет провоцировать конфликт... А зачем? Мафия теряет свой контроль на постсоветском пространстве? Да пусть и будет так!

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