В Москве сегодня простятся с убитыми в Центральноафриканской республике журналистами

Отпевание режиссёра Александра Расторгуева пройдёт в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке в час дня. А в половине пятого вечера с Александром Расторгуевым простятся в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. Об этом написал в фейсбуке друг убитого в Центральной Африке режиссёра и его коллега Павел Костомаров. И подтвердила знакомая. Расторгуев автор более десятка фильмов. Он снимал ленты о жизни в провинции, войне в Чечне и на востоке Украины, российской оппозиции. С оператором Кириллом Радченко простятся в 11 утра в морге, расположенном в Тарном проезде. Дата его похорон пока не известна. Собеседник ТАСС не исключил, что тело Радченко, убитого в Центральноафриканской республике кремируют, похороны пройдут позже. Друзья журналиста Орхана Джемаля вчера высказали надежду, что с ним тоже простятся сегодня. Погребальная молитва пройдёт в Московской соборной мечети, тело журналиста предадут земле в мусульманском секторе Хованского кладбища. Ранее заключение о смерти Джемаля потерялось при перевозке тела. МИД вчера документ восстановил.

В Центральной Африке журналисты работали над документальным фильмом о деятельности российских частных военных компаний. И золотых приисках, которые предположительно разрабатывает Россия.