В Госдуму внесли законопроект о смягчении наказания за выезд на встречную полосу

Авторами стали депутаты от ЛДПР. Они считают, что наказывать водителей в подобных ситуациях нужно только штрафом, а при повторном нарушении – лишать прав на срок от двух месяцев до года. В пояснительной записке говорится, что смягчение необходимо, поскольку выезд на встречную полосу не всегда отличается высокой степенью опасности.

Сейчас за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода, в случае повторного нарушения – лишение прав на год.