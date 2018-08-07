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00:04, 07 августа 2018

В Госдуму внесли законопроект о смягчении наказания за выезд на встречную полосу

Авторами стали депутаты от ЛДПР. Они считают, что наказывать водителей в подобных ситуациях нужно только штрафом, а при повторном нарушении – лишать прав на срок от двух месяцев до года. В пояснительной записке говорится, что смягчение необходимо, поскольку выезд на встречную полосу не всегда отличается высокой степенью опасности.
Сейчас за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода, в случае повторного нарушения – лишение прав на год.

Комментарии

3

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popyas 07 августа 2018 | 00:13

Жириновцы любят гонять по встечке, а когда убъют пару человег, это не мы, это так и было!!

zurrog_ 07 августа 2018 | 00:13

"Могу копать. Могу не копать"... Работают, в общем.

viktorova 07 августа 2018 | 00:13

Слуцкий штрафы устал платить. Слуга народа.

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