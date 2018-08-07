КПРФ сегодня проведет собрание инициативной группы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста

На нем будет утверждена новая формулировка вопроса, который предлагается вынести на всероссийское голосование.

Коммунисты по-прежнему хотят спросить у граждан, согласны ли они с тем, что возраст выхода на пенсию в России повышаться не должен. Единственное, что принципиально изменилось в скорректированной формулировке – появилось уточнение возраста, который сейчас дает право на назначение пенсии: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. Таким образом в КПРФ учли претензии Центризбиркома, который отклонил предыдущее предложение. Тогда в ЦИКе пояснили, что без уточнения граждане могут не разобраться. К тому же, если референдум пройдет уже после реформы, получится, что россияне проголосуют в пользу нового возраста выхода на пенсию. Теперь, если вопрос утвердят на собрании инициативной группы, коммунисты смогут вновь направить заявку в Центральную избирательную комиссию.

Напомним, что согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, новый возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, для женщин – 63 года. Предложенная реформа вызвала волну критики и возмущения. По всей стране проходят акции протеста.