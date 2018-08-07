Владелец российской версии журнала Forbes подал в суд на бывшего главреда Николая Ускова
Это иск о защите чести и деловой репутации, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Останкинский суд Москвы. Суть пока неизвестна. РБК со ссылкой на дирекцию по связям с общественностью компании владельца издания Александра Федотова сообщает, что речь идёт о двух исках. Второй – о разглашении коммерческой тайны. Каких-либо подробностей нет.
В июне Федотов уволил Ускова. В качестве причин были названы неудовлетворенность качеством работы и прогулы. Сам бывший главный редактор считает, что реальной причиной стал конфликт с собственником издания. В интервью «Эху» Усков подчёркивал, что этот конфликт в редакции стал одним из многих.
По мнению Ускова, журнал оказался в руках некомпетентного человека.
В начале июля бывший главный редактор обратился в суд с требованием о восстановлении в должности.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
popyas 07 августа 2018 | 00:07
Коля Сосков, до прыгался !