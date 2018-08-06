В Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

Полиции удалось обнаружить их лишь в три часа ночи. Пенсионеры говорили, что остались довольны концертом. Они отказывались возвращаться в дом престарелых. Сотрудникам полиции пришлось сопроводить их до дверей, пишут немецкие СМИ.