В Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Полиции удалось обнаружить их лишь в три часа ночи. Пенсионеры говорили, что остались довольны концертом. Они отказывались возвращаться в дом престарелых. Сотрудникам полиции пришлось сопроводить их до дверей, пишут немецкие СМИ.
Комментарии3
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drillerthriller 06 августа 2018 | 23:09
На Нашествие
mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 23:13
Они сбежали на Wacken Open Air, крупнейший хэви-метал фестиваль в мире.
Молодцы, не стареют душой.
fresh_breeze 06 августа 2018 | 23:16
"Они отказывались возвращаться в дом престарелых. "
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Их можно понять. В те заведения изначально не все соглашаются идти, несколько тысяч пожилых немцев ежегодно накладывают на себя руки из-за страха оказаться в таких местах (я недавно приводил ссылку на немецкоязычный источник со статьёй на эту тему, но тот коммент почему-то удалили).
Но дело в том, что богадельни в Германии дают сотни тысяч рабочих мест. Если позволить старикам сбегать оттуда и не возвращаться, то это ж сколько новых безработных окажется?
Поэтому хорошо, что их поймали; теперь в их анамнезе появится пометка: СКП - "склонен к побегу" (шутка).