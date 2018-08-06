Сотовые операторы в ближайшее время планируют отменить плату за входящие звонки в роуминге по России

Решение принимается под давлением Федеральной антимонопольной службы, пишет РБК. В сотовых компаниях изданию подтвердили, что работают в этом направлении. Впрочем, конкретные сроки не называются. Год назад ФАС предписала операторам МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» изменить необоснованно высокие тарифы при поездках по России, посчитав, что компании нарушают закон о защите конкуренции.