Сотовые операторы в ближайшее время планируют отменить плату за входящие звонки в роуминге по России
Решение принимается под давлением Федеральной антимонопольной службы, пишет РБК. В сотовых компаниях изданию подтвердили, что работают в этом направлении. Впрочем, конкретные сроки не называются. Год назад ФАС предписала операторам МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» изменить необоснованно высокие тарифы при поездках по России, посчитав, что компании нарушают закон о защите конкуренции.
Комментарии1
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ymnik29 06 августа 2018 | 23:13
А шо такое "плата за входной звонок" ? Вьі там на рашке за восход Солнца еще не платите , "вяликие" и "хорошо живущие" бля ....