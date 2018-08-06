Президент Ирана Хасан Роухани: Вашингтон пожалеет о возобновлении санкций против Тегерана
Вашингтон пожалеет о возобновлении санкций против Тегерана, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Он не видит смысла в переговорах с американским коллегой после возвращения ограничений. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин». Американский лидер Дональд Трамп сегодня объявил, что США восстанавливают санкции против Ирана. Вашингтон, в частности, возобновляет ограничения против госдолга Тегерана и его национальной валюты.
Комментарии11
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sparky 06 августа 2018 | 23:04
Ага, Трамп уже плачет по ночам.
patrikk_1 06 августа 2018 | 23:07
Президент Ирана Хасан Роухани: Вашингтон пожалеет о возобновлении санкций против Тегерана...
А израильтяне пожалеют? Не забывайте того, что американцам насрать на Иран, все ихние антииранские выкрутасы, продиктованы и записаны с израильских голосов.
koshkaedu 06 августа 2018 | 23:13
patrikk_1: Абрашки, носатые? Точно, кругом абрашки. И это очень хорошо. Пока на земле есть патрики и персИКИ, абрашки спасают
нашу цивилизацию. Патрик, спасибо тебе от абрашки.
navsegda 06 августа 2018 | 23:16
patrikk_1: Евреи молодцы , они этих дикарей били , бьют и будут бить
polikarpich 06 августа 2018 | 23:17
patrikk_1: А тебе-то что до Израиля? И до Ирана тоже?
sparky 06 августа 2018 | 23:17
patrikk_1: Если ты прав про израильские голоса, значит Израиль будет смеяться, слушая угрозы Роухани.
ihtiostega 06 августа 2018 | 23:18
patrikk_1: А тебе что?Чего лезешь с суконным в калашный?
mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 23:07
Видимо, обкурившееся иранское руководство считает, что Иран поставит Америку на колени.
Хотя, скорее наоборот.
И даже не на колени, а в коленно-локтевую позу.
koshkaedu 06 августа 2018 | 23:08
А кулачком помохал?
andy66 06 августа 2018 | 23:12
"Угрожать Вашингтону - легко и приятно..." (С)
govorukhin 06 августа 2018 | 23:13
Ужель Роухани искренне полагал, что американцы простят обман?
А чем он угрожает США? Закроет счета американцев в банках Ирана, запретит им въезд, перестанет покупать джинсы?