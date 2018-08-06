Президент Ирана Хасан Роухани: Вашингтон пожалеет о возобновлении санкций против Тегерана...

Вашингтон пожалеет о возобновлении санкций против Тегерана, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Он не видит смысла в переговорах с американским коллегой после возвращения ограничений. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин». Американский лидер Дональд Трамп сегодня объявил, что США восстанавливают санкции против Ирана. Вашингтон, в частности, возобновляет ограничения против госдолга Тегерана и его национальной валюты.