МИД России запретил въезд в страну двум греческим дипломатам...

Всего ограничения затронут трёх представителей этой страны, сообщает источник агентства РИА Новости. Официально МИД нашей страны сообщил, что это зеркальные меры – ответ на действия Афин. В июле Греция объявила, что высылает из страны двух российских дипломатов и закрывает въезд еще двум. Греческие власти обвинили их во вмешательстве во внутренние дела государства и угрозе национальной безопасности.