МИД России запретил въезд в страну двум греческим дипломатам
Всего ограничения затронут трёх представителей этой страны, сообщает источник агентства РИА Новости. Официально МИД нашей страны сообщил, что это зеркальные меры – ответ на действия Афин. В июле Греция объявила, что высылает из страны двух российских дипломатов и закрывает въезд еще двум. Греческие власти обвинили их во вмешательстве во внутренние дела государства и угрозе национальной безопасности.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 23:04
Кремлежулики умудрились даже с вполне дружественной страной разругаться.
patrikk_1 06 августа 2018 | 23:11
МИД России запретил въезд в страну двум греческим дипломатам...
Не на секунду не поверю, что российские политики когда-нибудь сделали или сделают что-нибудь во вред православным грекам.
popyas 06 августа 2018 | 23:17
Всех выгнать,изолировать, мы сами сусами!