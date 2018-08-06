Американский актёр и режиссёр Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры
Он больше не собирается сниматься в кино, пишет издание Entertainment Weekly. При этом 81-летний Редфорд не исключил, что ещё поучаствует в каком-либо проекте в качестве режиссёра.
Актёр известен своими ролями в фильмах «Великий Гэтсби», «Вся президентская рать». После выхода картины «Афера» он был номинирован на «Оскар». И Редфорд получил «Оскар» за лучшую режиссуру в 1981 году за свой дебютный фильм «Обыкновенные люди».
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