Американский актёр и режиссёр Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры

Он больше не собирается сниматься в кино, пишет издание Entertainment Weekly. При этом 81-летний Редфорд не исключил, что ещё поучаствует в каком-либо проекте в качестве режиссёра.

Актёр известен своими ролями в фильмах «Великий Гэтсби», «Вся президентская рать». После выхода картины «Афера» он был номинирован на «Оскар». И Редфорд получил «Оскар» за лучшую режиссуру в 1981 году за свой дебютный фильм «Обыкновенные люди».