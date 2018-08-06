Сторонники Алексея Навального вновь подали документы для регистрации партии «Россия будущего»
Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Минюст приостановил регистрацию партии в середине июля. В ведомстве заявили, что ряд положений устава противоречат закону.
Комментарии6
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romashka__ 06 августа 2018 | 22:37
Партия "Россия будущего" должна быть зарегистрирована.
patrikk_1 06 августа 2018 | 22:53
romashka__:
Не зарегистрируют, навальнята специально подадут документы с ошибками, ведь Алёшка-говноед не заинтересован в партии, потому что ему выгодней поддерживать миф о том, что В.Путин боится регистрировать партию сисястого парня, чем делить 7-8 место на выборах с демократическими партиями "Яблоко", ПоРНАС, "Солидарность", СПС, Либертарианская партия...
zhnec07 06 августа 2018 | 22:41
Как лодку назовешь...Мы из будущего, Назад в будущее...опять фантастический сериал...?
glotov 06 августа 2018 | 22:46
zhnec07: А мне это название напоминает четвертый сон Веры Павловны.
buzukin1910 06 августа 2018 | 22:52
Надысь здесь кто-то приводил формулу шизофрении: Тупое повторение однообразных действий в надежде получения различных результатов. Это из категории - фуле думать, трясти надо! Надеюсь, результат будет тот же :) Иначе потом кто-нибудь сможет скажать - нахера же вы зарегистрировали партию фашистов из пятой колонны?
abuvgrobu 06 августа 2018 | 22:53
Мозохисты, что ли ?.. Или хотят выяснить, сколько раз их пошлют на хер ?..