У 19-летней фигурантки так называемого дела «Нового величия» нашли опухоль
Об этом телеканалу «Дождь» рассказала мать Марии Дубовик Наталья. По ее словам, девушка нуждается в дополнительном обследовании в больнице за пределами СИЗО. Помимо опухоли у девушки есть проблемы с щитовидной железной и пищеварением, — добавила собеседница телеканала. Ранее другая фигурантка дела, 18-летняя Анна Павликова, была доставлена в больницу на обследование после 4-х месяцев в СИЗО.
Всего по делу проходит 10 человек. Их обвиняют в создании и в участии в экстремистском сообществе.
Комментарии5
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glotov 06 августа 2018 | 22:42
"проблемы с щитовидной железной". Эховцы, ну наймите уже третьего проверяющего текстовые сообщения! Ведь о серьезных вещах пишете!
suren_112 06 августа 2018 | 22:50
Получается что опухоль была причиной безумного и неадекватного поведения этой тети.
abuvgrobu 06 августа 2018 | 22:51
Как родную страну охаивать, как воровать или ещё какую-нибудь херь творить - так они жрут, пьют, срут и пышут здоровьем, а как только за сраку ухватят, да к ответственности за паскудничанье призовут, так у них сразу солнца и витаминов начинает недоставать и острые проблемы со здоровьем тут же появляются..
redactor 06 августа 2018 | 23:08
abuvgrobu: толсто
hastur 06 августа 2018 | 22:53
Надеюсь, это патриотизм, и его быстро удалят