У 19-летней фигурантки так называемого дела «Нового величия» нашли опухоль

Об этом телеканалу «Дождь» рассказала мать Марии Дубовик Наталья. По ее словам, девушка нуждается в дополнительном обследовании в больнице за пределами СИЗО. Помимо опухоли у девушки есть проблемы с щитовидной железной и пищеварением, — добавила собеседница телеканала. Ранее другая фигурантка дела, 18-летняя Анна Павликова, была доставлена в больницу на обследование после 4-х месяцев в СИЗО.

Всего по делу проходит 10 человек. Их обвиняют в создании и в участии в экстремистском сообществе.