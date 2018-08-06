«Газпром» приостановил программу внешних заимствований из-за судебного разбирательства с украинским «Нафтогазом»
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на банковские источники. Согласно этим данным, западные банки, традиционно работающие с «Газпромом», опасаются, что средства, привлекаемые российской компанией, могут быть заморожены.
Комментарии6
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ura_123 06 августа 2018 | 22:36
Да,неприятная ситуация с "национальным достоянием" ...
И так убытошные,а тут ещё и должок организовался)))
nowyyrusic 06 августа 2018 | 22:39
Не Газупрем приостановил, а его поставили в позу ЗЮ.
перекрыли источники заимствований.
такая вот беда.
А столько было оптимизма.
Лучше бы заплатил и не хорохорился. Дороже обойдется.
sharko_2 06 августа 2018 | 22:58
Мир ополчился на последнюю империю.
grigol331 06 августа 2018 | 23:13
sharko_2:
Шел в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год.
testmeter 06 августа 2018 | 23:03
Вот, а говорят, "нам на Украину начхать".
И это пока по одному лишь только иску.
А сколько таких дел готовится в международных судах к разбирательству по Крыму и Донбассу...
govorukhin 06 августа 2018 | 23:15
Это не газмяс что-то приостановил, а банки перестали давать ему деньги и открывать счета. Миллер токсичен.