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22:30, 06 августа 2018

Рубль сегодня возобновил падение на фоне новых распродаж на рынке российского госдолга

Об этом пишет сайт finanz.ru В сообщении отмечается, что из-за угрозы санкций США, включающих запрет на операции с госбанками и инвестиции в долговые бумаги правительства, курс доллара поднимался до отметки 63 рубля 79 копеек – это максимальный уровень с 19 июля.

Комментарии

31

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mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 22:35


Рубль падает, а НДС, жкх и цены растут!
Затянем потуже пояса, товарищи!
И ещё теснее сплотимся вокруг нацдилера!

serge_moro 06 августа 2018 | 22:36

mikhail_spb_: Какой курс Путина,такой курс и рубля.
Яблоко от яблони недалеко падает.

antimalin 06 августа 2018 | 22:42

serge_moro: Рубль упал на 2-3 копейки.
Это катастрофический обвал.
А если завтра поднимется на 5 копеек, то это крошечное копеечное поднятие.

serge_moro 06 августа 2018 | 22:54

antimalin: Воры и бандиты не должны править Россией. Иначе это ведет к ее деградации во всех сферах, к гражданской войне.И в конечном счете к ее распаду.
Распад СССР путинских мафиози так ничему и не научил

grigol331 06 августа 2018 | 23:18

antimalin:
За текущий день упал на 45 коп., а санкции еще только в проекте.

suren_112 06 августа 2018 | 22:44

serge_moro:
Рухнет рупь, рухнет и рашка. Скорей бы уже Абрамсы въехали на Красную площадь с Бабченко на Белом Абрамсе.

jetsam 06 августа 2018 | 22:39

mikhail_spb_: когда рубль падает две группы получают преимущество
1. экспортеры (газ\нефть)
2. бюджет - выплаты пенсий (валютные налоги дают много дутых рублей для расплаты)
:) все нормально. пенсионеры получат прибавку дутых публей.

suren_112 06 августа 2018 | 22:56

mikhail_spb_:
Нам либералам эти падения не грозят ни чем. Мы, либералы, люди состоятельные, в отличие от ватной бедноты, пусть они и идут протестовать против Путина. Но они же не пойдут, даже когда с голоду будут пухнуть. А мы либералы, хоть и богатые, но хотим стать еще более состоятельней. Но нас мало, и режим с нами легко справится. Вот и получается, что мы из-за инертной ваты не можем существенно улучшить свое благосостояние.

danko1 06 августа 2018 | 22:35

Президент, при котором курс рубля упал более, чем в 2 раза, экономика развалена и всё разграблено его питерскими подельниками, даже совести и чести не имеет, чтобы в отставку уйти, а только врагов ищет, на кого вину свалить можно, не желая взглянуть на ближайшее окружение и в зеркало, чтобы реальных врагов России увидеть.

begly_ 06 августа 2018 | 22:41

danko1:

Так а какой же дурак согласится идти президентом, если с ваших слов в России ничего нет, все уже разграбили?, может вы?

satttana_perrrkele 06 августа 2018 | 22:48

danko1: перестаньте, он не один такой. Типичный маДура.
Хотя... у бывшего водителя автобуса (хоть что-то полезное делал) мозгов и то больше, чем у партфелетаскателя Собчака

begly_ 06 августа 2018 | 22:38

Россия нефть и газ продает за доллары. Выгодное падение рубля.

holic 06 августа 2018 | 22:38

Газпром вылетел из сотни крупнейших компаний мира: В это трудно поверить, но 10 лет назад - в августе 2008 года - он был на первом месте, в два раза превосходя капитализацию Apple.

ura_123 06 августа 2018 | 22:42

holic: Успешный менеджмент)))) Да и выплаты совету директоров,включая какого то бывшего немецкого канцлера...

holic 06 августа 2018 | 22:49

ura_123: Бывшего на Роснефть перебросили.... Алярмно за контору....

pavel_svr 06 августа 2018 | 23:07

holic:
А сколько налогов платит эппл? Газпром заплатил в 16 году 1 триллион 200 миллионов.
Эппл заплатил в США 35 миллиардов $ за три года.

ura_123 06 августа 2018 | 22:40

Типа как "санкции только на пользу"? (с) под истеричный хохот искандеров)))

suren_112 06 августа 2018 | 22:46

ura_123:
Ничего. На этот раз благосостояние народа резко снизится, и либеральная оппозиция, таки убедит 86% ватанов идти на Кремль.

begly_ 06 августа 2018 | 22:50

ura_123:

Да Юрик, именно так - продают газ за доллары, а тебе доллары за рубли по выгодному для правительства курсу. Ты чо, не рад, что страна богатеет?, ты же всегда этого хотел.

suren_112 06 августа 2018 | 22:59

begly_:
Страна-то богатеет, но деньги идут на разработку мощных секретных вооружений. Еще немного, и Путин оплот демократии - США уничтожит. Что мы будем без Америки делать?

begly_ 06 августа 2018 | 23:01

suren_112:

Олимпиады проводить. Мосты строить..

dmast79 06 августа 2018 | 23:05

ura_123: В Moody’s Investors Service думают, что новые санкции США не станут для России трагедией.

С момента введения первых санкций в 2014 Россия начала принимать меры подстраховки, однако апрельские события, когда под ограничения попал ряд российских компаний, заставили российское руководство занять более активную позицию. Еще несколько месяцев назад Россия выглядела куда более уязвимой перед лицом новых американских санкций, но к настоящему времени страна радикально сократила вложения в государственные облигации США и экспозицию в долларе. Таким образом, Россия вывела из-под прямого удара более $80 млрд, а остававшиеся на начало июня вложения в гособлигации США $9 млрд также могли быть ликвидированы.

Шаг этот выглядит весьма своевременным, и в Moody’s рассчитывают, что значительные валютные резервы позволят России абсорбировать эффект любых новых санкций, даже в случае если они затронут рынок облигаций федерального займа, хотя такой сценарий в агентстве считают маловероятным.

В Moody’s обращают внимание на то, что Россия увеличила долю юаня в резервах, а также перешла на расчеты в национальных валютах со многими из своих торговых партнеров. Кроме того, правительство начало тестирование альтернативы системе платежей SWIFT, от которой ее призывали отключить некоторые американские политики.

hastur 06 августа 2018 | 22:46

П - стабильность

ilyache 06 августа 2018 | 22:49

Такой же курс как сегодня вечером, был ровно две недели назад, и ранее, недавно.

Почему не писали, когда он укреплялся две недели назад.
Распродажи госдолга? Это чья бабушка сказала??

skif_05 06 августа 2018 | 23:01

ilyache:
Потому что надо постоянно писать что в Гадюкино постоянно дожди.

leonidkluev 06 августа 2018 | 22:54

Народ ликует, пенсии обещали с 1 августа добавить, фиг вам, бензин скоро будет 100 руб за литр, правильно, меньше ездить будут, раньше у меня пенсия была 440 долларов, теперь 200 , там им америкосам и надо, только раньше родственникам в литве где минимум 500 евро, с гордостью говорил, теперь на до мной сметься. Молодец путин, не фиг нам Португалию догонять по уровню жизни, уже беллорусы стали лучше нас жить, еще анисанкции надо объявить, украинцы скоро будут лучше нас жить. У Нас работали хохлы, теперь говорят лучше в польше за 500 евро работать, рядом и без геморроя от наших ментов.

ilyache 06 августа 2018 | 23:03

leonidkluev:
Литва с 20 года перестанет миллиарды евро подарков ежегодноиз бюджета ЕС получать. Как и Польша. Посмотрим что будет с пенсиями там в 23-24 году.
Они жили на дарениях.

j_partizan 06 августа 2018 | 22:56

Рубль не падает, рубль приобретает свою истинную цену по отношению к другим валютам.
Страна тотальной коррупции, халатности, лени и непрофессионализма не может иметь устойчивую валюту.

skif_05 06 августа 2018 | 23:08

j_partizan:
В стране живет русский народ. Это вы русский народ сейчас назвали ленивым, халатным, непрофессиональным и расовонеполноценным. Если человеку изо дня в день говорить что он идиот, то он таким и станет. Вы немного недолюбливаете свой русский народ. Если русский народ потеряет в себя веру окончательно, то наши американские партнеры за несколько дней насадят свою демократию свободолюбивому и непокорному иноземцам русскому народу.

kapitankolbaskin 06 августа 2018 | 23:05

Санкции нам на пользу !!! Так сегодня опять сказал путинский лизун Шахназаров.
Ишо они там по телеку любят говорить что народ согласен терпеть что угодно ради величия страны.... А заодно и они с народом вместе терпют ...Как получают свои зарплаты по пол лимона в месяц так сразу и затягивают пояса ...начинают терпеть .

skif_05 06 августа 2018 | 23:12

kapitankolbaskin:
Человек искренне ненавидит либерализм, демократию и США. И таких в России 86%. Они что, все любят Путина?

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