Рубль сегодня возобновил падение на фоне новых распродаж на рынке российского госдолга

Об этом пишет сайт finanz.ru В сообщении отмечается, что из-за угрозы санкций США, включающих запрет на операции с госбанками и инвестиции в долговые бумаги правительства, курс доллара поднимался до отметки 63 рубля 79 копеек – это максимальный уровень с 19 июля.