Генконсульство России в Нью-Йорке запросило у ФБР доступ к задержанным россиянам
В сообщении диппредставительства говорится, что агенты Федерального бюро расследований задержали четверых россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. По данным консульства, двое задержанных находятся в Лос-Анджелесе, один в Нью-Йорке, местонахождение еще одного пока неизвестно.
Комментарии5
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gordy 06 августа 2018 | 22:32
"Генконсульство России в Нью-Йорке запросило у ФБР доступ к задержанным россиянам"
Чтобы поделились?
mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 22:32
Агентов кремлежуликов ловят чуть ли не каждый день.
Хватит ли на всех мест в госдуме?
ltvjrhfn2 06 августа 2018 | 22:49
mikhail_spb_:
а что, пёс, суд уже был? мало ли кого задерживают.. Серебренников у же год как под домашним арестом, но ты ведь продолжаешь ему яйца вылизывать
volkov_25 06 августа 2018 | 22:52
Зеркальные меры тут не прокатят. Придется использовать зазеркальные. Переодевать таджиков в американцев и брать с поличным.
bervalano 06 августа 2018 | 22:53
Шпиёны?