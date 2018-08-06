"Генконсульство России в Нью-Йорке запросило у ФБР доступ к задержанным россиянам"

В сообщении диппредставительства говорится, что агенты Федерального бюро расследований задержали четверых россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. По данным консульства, двое задержанных находятся в Лос-Анджелесе, один в Нью-Йорке, местонахождение еще одного пока неизвестно.