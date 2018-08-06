Фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями на 2 миллиона рублей

Фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями почти на 2 миллиона рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Речь идет о контрактах с двумя юристами. Как рассказал агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в 2015 году был заключен договор с правозащитником Александром Куликовским. Он должен был консультировать по юридическим вопросам подопечных фонда, помогать им составлять официальные письма, обращения, ходатайства и заявления в правоохранительные органы, суды и органы госвласти. Несмотря на это, в июле прошлого года фонд заключил аналогичный контракт с адвокатом Анной Агранович. Вместе с зарплатой и вознаграждением всего ей выплатили почти 1 миллион 800 тысяч рублей. Следствие это сочло «необоснованными расходами».

«Благотворительный фонд Доктора Лизы» был основан Елизаветой Глинкой в 2007 году. После ее гибели в авиакатастрофе в Сочи в декабре 2016-го фонд переименовали и его возглавила журналист Ксения Соколова, которая раньше была попечителем организации. Месяц назад газета «Коммерсант» писала, что попечительский совет рекомендовал досрочно прекратить ее полномочия, объяснив это необходимостью активизировать работу фонда.

Глава СПЧ и председатель попечительского совета фонда Михаил Федотов сказал в интервью «Говорит Москва», что в течение последнего месяца руководство организации поменялось, избран новый президент и сформирован новый состав правления. По его словам, дело может касаться прежнего руководства.