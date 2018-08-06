Дональд Трамп подписал указ о частичном восстановлении санкций против Ирана
Это решение делает бессмысленными на данном этапе переговоры с США, — считает президент страны Хасан Роухани.
Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности провести личную встречу с главой Ирана, несмотря на ужесточение санкции.
Своими действиями американский президент усложняет и без того непростую экономическую и политическую ситуацию в мире. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Он добавил, что Европейский союз боится реакции Ирана, и потому не поддерживает вводимые США санкции.
Комментарии2
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nowyyrusic 06 августа 2018 | 22:07
В полночь 7 августа вступают в силу санкции, введенные США в отношении Исламской республики Иран. Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что американская сторона будет соблюдать их неукоснительно. "Цель президента Трампа – заставить Иран вести себя как нормальная страна", - сказал он.
"Америка готова к диалогу с Ираном, но для этого потребуются огромные перемены в самом Иране", - сказал Помпео. По его словам, главная цель санкций – лишить Исламскую республику возможности вести подрывную деятельность.
Государственный секретарь подчеркнул, что США считают Иран главным спонсором международного терроризма, и заявил, что пока Тегеран не откажется от этих действий, он не может рассчитывать на то, что международное сообщество будет относиться к нему как к равному.
"Возможно, в будущем иранцы изменят свой политический курс, но на сегодняшний день никаких свидетельств этого нет. Так что санкции будут введены в полном объеме", - сообщил Помпео.
ltvjrhfn2 06 августа 2018 | 22:47
nowyyrusic:
зачем, скотособака, ты эту хрень тут копипастишь?