Дональд Трамп подписал указ о частичном восстановлении санкций против Ирана

Это решение делает бессмысленными на данном этапе переговоры с США, — считает президент страны Хасан Роухани.

Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности провести личную встречу с главой Ирана, несмотря на ужесточение санкции.

Своими действиями американский президент усложняет и без того непростую экономическую и политическую ситуацию в мире. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Он добавил, что Европейский союз боится реакции Ирана, и потому не поддерживает вводимые США санкции.