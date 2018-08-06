Великобритания потребует от России экстрадиции двух человек, подозреваемых в организации атаки на Солсбери
Великобритания потребует от России экстрадиции двух человек, подозреваемых в организации атаки на Солсбери, в результате которой погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом пишет сегодня газета Гардиан со ссылкой на свои источники в правительстве.
Королевская прокурорская служба Великобритании подготовила зарпос об экстрадиции двух человек, находящихся на территории России, которые подозреваются в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, сказали источники в правительстве страны репортерам газеты Гардиан. После многих месяцев расследования, в котором участвовали сотни полицейских и следователей, британцам удалось сопоставить данные о перемещениях по территории страны двух россиян. Их отследили пошагово с момента попадания в Великобританию до их отправления в Россию.
Если запрос на экстрадицию будет отклонен, британия может провести публичное слушание, как и в деле с убийством Александра Литвиненко, пишет газета.
В этот раз публичное расследование может произойти быстрее, потому что позволит правительсвтву страны опровергнуть аргументы россии о том, что у них нет доказательств, когда они обвиняют Россию в атаке на Солсбери, плюс публичность слушаний позволит опубликовать показания Сергея и Юлии скриапль и данные о их перемещениях в день атаки и съемки камер наружного наблюдения, доказывающие позицию Великобритании.
Вероятнее всего, запрос на экстрадицию встретит отказ и вызовет очередной виток дипломатического скандала между двумя странами, пишет газета. Предвидя аргументы России, Гардиан пишет, что скорее всего Кремль напомнит, что когда-то Владимир Путин запрашивал об экстрадиции Бориса Березовского, но получил отказ, России отказывали и в экстрадиции Ахмеда Закаева.
В руководстве России никогда не признавали причастность нашей страны к химической атаке в Британии. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин.
Путин также сообщал, что Россия не располагает веществом, которым отравили Скрипалей.
Публикация «Гардиан» не заслуживает доверия, сказал в интервью «Эху Москвы» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, он считает подобные сообщения провокационными.
В российском посольстве в Лондоне назвали эту публикацию «вбросом, не заслуживающим доверия».
Комментарии16
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fresh_breeze 06 августа 2018 | 22:08
России надо потребовать от них выдачи Браудера, увязав его с каким-то громким убийством. Будет такой же по убедительность подход.
А если вообще не вникать в детали, то останется то, что ни одно СУВЕРЕННОЕ государство не выдаёт своих сограждан другим странам.
ЗЫ:
А что, Лугового британцы уже не требуют выдать? Зачем второй раз наступать на те же самые грабли?
glotov 06 августа 2018 | 22:09
Публичного слушанья не будет. Слушать-то нечего, кроме ахинеи. Это был бы публичный позор для всей Британии и самой королевы.
alis_kirs 06 августа 2018 | 22:27
glotov: ===Это был бы публичный позор для всей Британии и самой королевы.===
Увы, не будет. Или Вы не заметили, что сейчас в мире идёт тенденция на то, что политика из серьёзной "науки" становится шоу? Причём шоу, в котором не важно, как выглядеть, а важно участвовать! И чем больше участников, пусть и выставляющих себя полными дураками, гнобят одного, пусть и говорящего разумные вещи, тем больше их рейтинг у избирателей...
Как было сказано про Уркаину - карнавальная культура! И это карнавальная культура начинает процветать во всём мире...
serge_moro 06 августа 2018 | 22:33
glotov: Путин нехотя сжимает тиски над мафиозным режимом. Все больше и больше стран смотрят на Путина ,как на прокаженного диктатора-мафиози.
alis_kirs 06 августа 2018 | 22:44
serge_moro: Теперь повторите эту мантру не менее 10 раз перед сном и Ваши сновидения будут особенно красочными!
fresh_breeze 06 августа 2018 | 22:49
serge_moro:
А как те же самые страны смотрели на "простуженного дирижёра" берлинского военного оркестра?
https://www.youtube.com/watch?v=jS43nfbkYQA
Конечно, "дирижёр" им предпочтительнее "диктатора-мафиози".
Им, но не россиянам.
alis_kirs 06 августа 2018 | 22:14
===Великобритания потребует от России экстрадиции двух человек...===
Они там в Мелкобритании совсем дураки? Ну уже было им сказано, что Конституция России не позволяет кого-либо выдавать!
Ну хорошо. Положим "закроем глаза" на эту статью Конституции...
===Королевская прокурорская служба Великобритании подготовила зарпос об экстрадиции двух человек...===
Доказательства в этом запросе будут? Или всё опять-таки будет "highly likely"?
ИМХО, прежде, чем что-то требовать, обеспечь себе серьёзные обоснования своих требований!
vladimirgornitsky 06 августа 2018 | 22:22
Можно, конечно, и дальше тупо повторять "уваснетдоказательств". Наверняка так и будет. Но это совсем уж на идиотов рассчитано будет. Это ведь не российская прокуратура, чтоб требовать выдачи, не удосужившщись собрать доказательства. Стало быть имеются доказательства. Конечно, российские власти откажутся от экстрадиции, но без всякого рассмотрения ходатайства, автоматом, без всякого исследования предъявляеымх обвинений. Поскольку возразить было бы нечего, а просмто "вывсеврете" в этой ситуации не катит. Этот довод они на российских "патриотов" вывалят. Кто поглупее - поверят, кто поумнее - сделают вид. Кто-то, глядишь, на этом заработает. Кто покрупнее - выступлениями на телевимдении, а мелочь - комментами на форумах.
Но о чего все-таки топорно работают эти, с лживыми сердцами, грязными руками и пустой головой
vladimirgornitsky 06 августа 2018 | 22:27
vladimirgornitsky:
Помню, как российская прокуратура, когда добивалась выдачи Закаева, отправила запрос, в котором Закаева обвиняли в убийстве првославного священника, и в этом же деле были показания этого самого священника, которые тот дал уже после даты своего предполагаемого убийства.
А потом этот священник заявил, что и этих показаний не давал...
Думаю, что англичане работают несколько иначе.
alis_kirs 06 августа 2018 | 22:37
vladimirgornitsky: ===Это ведь не российская прокуратура, чтоб требовать выдачи, не удосужившщись собрать доказательства.===
Хорошо-хорошо. Так предъявите эти доказательства! Для начала...
prade 06 августа 2018 | 22:25
Если британцы установят причастность российских властей к химической атаке в Лондоне, то дело вполне может дойти и до международного суда.
pavelgen Павел Гендельман 06 августа 2018 | 22:32
Уважаемые господа! Конечно никто и никого не экстрадирует. Но ведь можно провести публичный допрос по скайпу.
С уважением,
Павел
alis_kirs 06 августа 2018 | 22:39
pavelgen: === Но ведь можно провести публичный допрос по скайпу.===
Можно, но никто не предложит! ИМХО, разумеется...
uryden 06 августа 2018 | 22:39
Надо отправлять Шендеровича.
Он знает про все преступления режима, в том числе и будущие.
alis_kirs 06 августа 2018 | 22:42
uryden: ===Надо отправлять Шендеровича.===
Не. Слабовата личность. Предлагаю Наврального. Он могёт по кроссовкам мировой шухер поднять!!!
tiridas 06 августа 2018 | 23:03
Враньё от Гардиан. И МИД UK это заявил официально.