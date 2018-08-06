Великобритания потребует от России экстрадиции двух человек, подозреваемых в организации атаки на Солсбери, в результате которой погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом пишет сегодня газета Гардиан со ссылкой на свои источники в правительстве.

Королевская прокурорская служба Великобритании подготовила зарпос об экстрадиции двух человек, находящихся на территории России, которые подозреваются в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, сказали источники в правительстве страны репортерам газеты Гардиан. После многих месяцев расследования, в котором участвовали сотни полицейских и следователей, британцам удалось сопоставить данные о перемещениях по территории страны двух россиян. Их отследили пошагово с момента попадания в Великобританию до их отправления в Россию.

Если запрос на экстрадицию будет отклонен, британия может провести публичное слушание, как и в деле с убийством Александра Литвиненко, пишет газета.

В этот раз публичное расследование может произойти быстрее, потому что позволит правительсвтву страны опровергнуть аргументы россии о том, что у них нет доказательств, когда они обвиняют Россию в атаке на Солсбери, плюс публичность слушаний позволит опубликовать показания Сергея и Юлии скриапль и данные о их перемещениях в день атаки и съемки камер наружного наблюдения, доказывающие позицию Великобритании.

Вероятнее всего, запрос на экстрадицию встретит отказ и вызовет очередной виток дипломатического скандала между двумя странами, пишет газета. Предвидя аргументы России, Гардиан пишет, что скорее всего Кремль напомнит, что когда-то Владимир Путин запрашивал об экстрадиции Бориса Березовского, но получил отказ, России отказывали и в экстрадиции Ахмеда Закаева.

В руководстве России никогда не признавали причастность нашей страны к химической атаке в Британии. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин.

Путин также сообщал, что Россия не располагает веществом, которым отравили Скрипалей.

Публикация «Гардиан» не заслуживает доверия, сказал в интервью «Эху Москвы» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, он считает подобные сообщения провокационными.

В российском посольстве в Лондоне назвали эту публикацию «вбросом, не заслуживающим доверия».