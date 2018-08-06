У Конституционного суда Грузии сегодня прошла акция против легализации марихуаны
Ее провели представители церкви и православной общественности. Они заявили, что проведут протестные акции и в других городах страны.
В конце июля Конституционный суд Грузии постановил, что решение об административной ответственности за употребление марихуаны противоречит основному закону страны. Участники протестов называют это решение антигосударственным и говорят, что таким образом суд открыл их детям дорогу в ад.
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