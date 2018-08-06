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21:31, 06 августа 2018

В Москве задержали участника одиночного пикета с плакатом «Посигналь, если против Путина»

Михаила Духновского доставили в ОВД. Позже его отпустили без составления протокола. Ему сказали, что его задержали для установления личности – у Духновского не было при себе паспорта. Участник пикета описал свою акцию как социологический опрос, — сообщает проект «ОВД-инфо».

Комментарии

4

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speculyant 06 августа 2018 | 21:37

Супер! Креативно! Куда там Леваде! Любопытно,народ обгуделся али наоборот тишком ехал? Показательно...Жаль,об этом не сообщают.

viktorova 06 августа 2018 | 21:37

Оригинально. Хороший метод.

ykpocyka 06 августа 2018 | 21:40

Ну сигналят по разным причинам ,тут особо и не посчитать сколько против Путина ! Предлагаю либерде акцию " Навали себе в штаны ,если против Путина !" Тут сразу будет понятно ,если идет и вонища от него ,то он против Путина !)

income 06 августа 2018 | 21:40

Нельзя нарушать ПДД по причине нелюбви к В.Путину )

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