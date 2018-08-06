В Москве задержали участника одиночного пикета с плакатом «Посигналь, если против Путина»

Михаила Духновского доставили в ОВД. Позже его отпустили без составления протокола. Ему сказали, что его задержали для установления личности – у Духновского не было при себе паспорта. Участник пикета описал свою акцию как социологический опрос, — сообщает проект «ОВД-инфо».