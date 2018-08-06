Президент Ирана не видит смысла в переговорах с американским коллегой после возвращения санкций США против Тегерана

Президент Ирана Хасан Роухани не видит смысла в переговорах с американским коллегой после возвращения санкций США против Тегерана. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин». Роухани сказал, что Америка будет сожалеть о введенных ограничениях. В обращении к нации он призвал народ к единству перед лицом экономических трудностей.