Лондон намерен добиваться выдачи двух подозреваемых в отравлении Скрипалей

Во всяком случае, так утверждают источники газеты «Гардиан». По ее данным, соответствующий запрос уже подготовлен. Полиции удалось опознать людей, которые приезжали в Великобританию, участвовали в покушении и впоследствии покинули страну. Источники «Гардиан» отмечают, что за отравлением Скрипалей стоит не ФСБ, а ГРУ.

В российском посольстве в Лондоне назвали эту публикацию «вбросом, не заслуживающим доверия».