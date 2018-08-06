Лондон намерен добиваться выдачи двух подозреваемых в отравлении Скрипалей
Во всяком случае, так утверждают источники газеты «Гардиан». По ее данным, соответствующий запрос уже подготовлен. Полиции удалось опознать людей, которые приезжали в Великобританию, участвовали в покушении и впоследствии покинули страну. Источники «Гардиан» отмечают, что за отравлением Скрипалей стоит не ФСБ, а ГРУ.
В российском посольстве в Лондоне назвали эту публикацию «вбросом, не заслуживающим доверия».
Комментарии2
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salhomir_murza 06 августа 2018 | 21:36
Двое подозреваемых, это видимо Путин и Лавров.
antimalin 06 августа 2018 | 21:37
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