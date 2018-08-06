Власти решили поинтересоваться мнением россиян о коррумпированности правительства и Госдумы
Опросы будут проводить в регионах. Проект методики разработало Минэкономразвития. Согласно документу россиян собираются спросить об уровне коррупции в их конкретном регионе и о мерах по борьбе с ними, а также попросят оценить, какие органы власти в России наиболее коррумпированы. Это часть национального плана по противодействию коррупции, — пишет РБК.
Комментарии23
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kir_pich_101 06 августа 2018 | 21:07
Все сплошь честные и порядочные люди, уверен...
i_c_e 06 августа 2018 | 21:10
kir_pich_101: Я тоже уверен. Собственно можно их самих и спросить — они же наши «избранники», всё как на духу за всех и расскажут.
danko1 06 августа 2018 | 21:12
kir_pich_101: Опросы будут проводить внештатные сотрудники ФСБ, предварительно взяв у опрашиваемых все их персональные данные.
86% скажут, что коррупции у нас нет, а то, что подельники Путина из ОПГ Озеро всю власть и природные ресурсы захватили, это чистое совпадение.
opponent70 06 августа 2018 | 21:22
danko1: Очередная "борьба нанайских мальчиков"!
midnightblues 06 августа 2018 | 21:09
умора
flyholander 06 августа 2018 | 21:10
Результаты, естественно, будут засекречены. За разглашение гос.тайны, виновные будут привлечены к уголовной ответственности .
virgenu 06 августа 2018 | 21:10
Коррупция и воровство есть пирамида власти, воздвигнутая Путиным. О каком опросе идёт речь?
viktorova 06 августа 2018 | 21:18
/Это часть национального плана по противодействию коррупци/
Очередная филькина грамота.
Принят пятый план. Какие результаты исполнения четырёх предыдущих - неизвестно...
nowyyrusic 06 августа 2018 | 21:23
viktorova: Почему неизвестны результаты исполнения четырёх предыдущих?
Очень даже известны. Вы их ежедневно наблюдаете.
Коррупция успешно развивается и прогрессирует.
Это и есть результат выполнения этих планов.
viktorova 06 августа 2018 | 21:31
nowyyrusic: выходит опрос с целью усовершенствования системных методов и масштабов коррупции...
ekologus 06 августа 2018 | 21:20
Почти уверен, по результату опросов, самыми коррумпированными окажутся врачи и учителя.
gregor 06 августа 2018 | 21:21
Власти решили поинтересоваться мнением россиян о коррумпированности правительства и Госдумы
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Какая коррупция ..., какая коррупция ..., это же ... народ это выбирал в честных выборах . Посмотрите на их рож...т есть лица , разве такая рож .... лицо может обманывать народ ? Разве русский мир может быть коррумпированным и обманывать свой Народ ? Да не в жизнь ...... это всё Обама с ....с ...с Березовским ... ,а не российская власть виновата .
sasass 06 августа 2018 | 21:24
Очень странно , что коррупционная власть не знает о своей коррупированности и хочет у народа узнать...
v_bnd 06 августа 2018 | 21:24
Розги уже заготовили для "непросветлённых" ?
sbk 06 августа 2018 | 21:25
Борьба пчел против меда.
nemez1 06 августа 2018 | 21:29
sbk: скорее крыс против чумы.
rampa 06 августа 2018 | 21:26
"россиян собираются спросить об уровне коррупции в их конкретном регионе..." - это теперь каждый человек должен провести собственное расследование и выявить кто и сколько взятки берет? А потом уровень просчитать? )))))
neyexo 06 августа 2018 | 21:27
В метро давно призывают в случае обнаружения преступлений. "в том числе коррупционной направленности", звонить в милицию
krestianin_067rus Михаил Никитин 06 августа 2018 | 21:30
«Решили поинтересоваться»?! :))))) ну, бл, - зазеркалье! Тут детсад и то ржет!
proxozhij 06 августа 2018 | 21:31
Каждый заполняющий анкету прикладывает отпечаток пальца и левый глаз.
jetsam 06 августа 2018 | 21:33
за 18 лет даже опрос провести не смогли.
вот и все что надо знать о коррупции в рф.
navsegda 06 августа 2018 | 21:37
"Правительство на другой планете живет... родной" (С) Кин - дза - дза
riots 06 августа 2018 | 21:39
Пчелы против меда !