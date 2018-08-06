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21:04, 06 августа 2018

Власти решили поинтересоваться мнением россиян о коррумпированности правительства и Госдумы

Опросы будут проводить в регионах. Проект методики разработало Минэкономразвития. Согласно документу россиян собираются спросить об уровне коррупции в их конкретном регионе и о мерах по борьбе с ними, а также попросят оценить, какие органы власти в России наиболее коррумпированы. Это часть национального плана по противодействию коррупции, — пишет РБК.

Комментарии

23

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kir_pich_101 06 августа 2018 | 21:07

Все сплошь честные и порядочные люди, уверен...

i_c_e 06 августа 2018 | 21:10

kir_pich_101: Я тоже уверен. Собственно можно их самих и спросить — они же наши «избранники», всё как на духу за всех и расскажут.

danko1 06 августа 2018 | 21:12

kir_pich_101: Опросы будут проводить внештатные сотрудники ФСБ, предварительно взяв у опрашиваемых все их персональные данные.
86% скажут, что коррупции у нас нет, а то, что подельники Путина из ОПГ Озеро всю власть и природные ресурсы захватили, это чистое совпадение.

opponent70 06 августа 2018 | 21:22

danko1: Очередная "борьба нанайских мальчиков"!

midnightblues 06 августа 2018 | 21:09

умора

flyholander 06 августа 2018 | 21:10

Результаты, естественно, будут засекречены. За разглашение гос.тайны, виновные будут привлечены к уголовной ответственности .

virgenu 06 августа 2018 | 21:10

Коррупция и воровство есть пирамида власти, воздвигнутая Путиным. О каком опросе идёт речь?

viktorova 06 августа 2018 | 21:18

/Это часть национального плана по противодействию коррупци/

Очередная филькина грамота.
Принят пятый план. Какие результаты исполнения четырёх предыдущих - неизвестно...

nowyyrusic 06 августа 2018 | 21:23

viktorova: Почему неизвестны результаты исполнения четырёх предыдущих?
Очень даже известны. Вы их ежедневно наблюдаете.
Коррупция успешно развивается и прогрессирует.
Это и есть результат выполнения этих планов.

viktorova 06 августа 2018 | 21:31

nowyyrusic: выходит опрос с целью усовершенствования системных методов и масштабов коррупции...

ekologus 06 августа 2018 | 21:20

Почти уверен, по результату опросов, самыми коррумпированными окажутся врачи и учителя.

gregor 06 августа 2018 | 21:21

Власти решили поинтересоваться мнением россиян о коррумпированности правительства и Госдумы
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Какая коррупция ..., какая коррупция ..., это же ... народ это выбирал в честных выборах . Посмотрите на их рож...т есть лица , разве такая рож .... лицо может обманывать народ ? Разве русский мир может быть коррумпированным и обманывать свой Народ ? Да не в жизнь ...... это всё Обама с ....с ...с Березовским ... ,а не российская власть виновата .

sasass 06 августа 2018 | 21:24

Очень странно , что коррупционная власть не знает о своей коррупированности и хочет у народа узнать...

v_bnd 06 августа 2018 | 21:24

Розги уже заготовили для "непросветлённых" ?

sbk 06 августа 2018 | 21:25

Борьба пчел против меда.

nemez1 06 августа 2018 | 21:29

sbk: скорее крыс против чумы.

rampa 06 августа 2018 | 21:26

"россиян собираются спросить об уровне коррупции в их конкретном регионе..." - это теперь каждый человек должен провести собственное расследование и выявить кто и сколько взятки берет? А потом уровень просчитать? )))))

neyexo 06 августа 2018 | 21:27

В метро давно призывают в случае обнаружения преступлений. "в том числе коррупционной направленности", звонить в милицию

krestianin_067rus Михаил Никитин 06 августа 2018 | 21:30

«Решили поинтересоваться»?! :))))) ну, бл, - зазеркалье! Тут детсад и то ржет!

proxozhij 06 августа 2018 | 21:31

Каждый заполняющий анкету прикладывает отпечаток пальца и левый глаз.

jetsam 06 августа 2018 | 21:33

за 18 лет даже опрос провести не смогли.
вот и все что надо знать о коррупции в рф.

navsegda 06 августа 2018 | 21:37

"Правительство на другой планете живет... родной" (С) Кин - дза - дза

riots 06 августа 2018 | 21:39

Пчелы против меда !

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