Власти решили поинтересоваться мнением россиян о коррумпированности правительства и Госдумы

Опросы будут проводить в регионах. Проект методики разработало Минэкономразвития. Согласно документу россиян собираются спросить об уровне коррупции в их конкретном регионе и о мерах по борьбе с ними, а также попросят оценить, какие органы власти в России наиболее коррумпированы. Это часть национального плана по противодействию коррупции, — пишет РБК.