Минтранс России предлагает ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг
Минтранс России предлагает ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг – намеренную продажу большего числа билетов, чем есть на рейсы. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает агентство «Интерфакс». В ведомстве говорят, что мера позволит эффективнее защищать права пассажиров и в то же время станет чувствительной, но посильной мерой для авиакомпаний. Предполагается, что штрафы будут взиматься не в пользу государства, а в пользу пассажира.
Комментарии1
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income 06 августа 2018 | 21:30
Думаю, iштраф должен быть гигантским, чтобы стимулировать авиакомпанию полюбовно договориться с кем-нибудь из пассажиров, не дожидаясь штрафной ситуации.