Минтранс России предлагает ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг – намеренную продажу большего числа билетов, чем есть на рейсы. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает агентство «Интерфакс». В ведомстве говорят, что мера позволит эффективнее защищать права пассажиров и в то же время станет чувствительной, но посильной мерой для авиакомпаний. Предполагается, что штрафы будут взиматься не в пользу государства, а в пользу пассажира.