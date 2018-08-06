В Калуге работники завода «Фольксваген» начали так называемую итальянскую забастовку

Они выступают против вывода рабочих мест на аутсорсинг, — рассказали в межрегиональном профсоюзе.

Итальянская забастовка заключается в том, что сотрудники строго соблюдают должностные инструкции, что, как правило ведет к снижению производительности труда. Так, к примеру, водители техники снизили скорость движения до 5-ти километров в час, предусмотренных инструкцией, тогда как обычно они работали вдвое быстрей. В итальянской забастовке участвуют и около 500 сотрудников, задействованных в сборке. Они добиваются гарантии сохранения рабочих мест, — пишет РБК.