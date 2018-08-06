В Калуге работники завода «Фольксваген» начали так называемую итальянскую забастовку
Они выступают против вывода рабочих мест на аутсорсинг, — рассказали в межрегиональном профсоюзе.
Итальянская забастовка заключается в том, что сотрудники строго соблюдают должностные инструкции, что, как правило ведет к снижению производительности труда. Так, к примеру, водители техники снизили скорость движения до 5-ти километров в час, предусмотренных инструкцией, тогда как обычно они работали вдвое быстрей. В итальянской забастовке участвуют и около 500 сотрудников, задействованных в сборке. Они добиваются гарантии сохранения рабочих мест, — пишет РБК.
Комментарии7
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dmast79 06 августа 2018 | 21:11
Бастовать по итальянски нужно на заводах Фиата.
На заводе фольксваген должна быть немецкая забастовка!
novichok_ 06 августа 2018 | 21:27
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ДОЛОЙ БУРЖУЕВ!!!
navsegda 06 августа 2018 | 21:35
dmast79: Лучше русская забастовка , выйти на работу и нажраться бояра прямо с утра на рабочем месте
kir_pich_101 06 августа 2018 | 21:12
Знакомая ситуация.
Вследствие вывода на аутсорсинг компанией владеет некто из управления, тем самым легально наживаясь. Зарплата и тарифы завышены значительно, разница - в карман.
proxozhij 06 августа 2018 | 21:24
При появлении на работе нужно лично поздороваться с каждым сотрудником, пожать ему руку и шаркнуть ножкой.
viktorova 06 августа 2018 | 21:27
Нормально все. Вкупе с санкциями и снижением покупательской способности, закроют на хрен этот завод. Всем калужанам будет весело дома без работы... будут телевизор смотреть с ватной головой...
riots 06 августа 2018 | 21:37
Немцы решили роботов привлечь к аутсорсингу ? Логично.