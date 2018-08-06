На севере Москвы неизвестные устроили стрельбу из окна автомобиля...

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеканал Рен ТВ. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Петрозаводская. Стреляли из пневматического пистолета. Сведений о пострадавших не поступало. В пресс-службе городского управления МВД телекомпании сказали, что стрелявших доставили в отдел полиции. Выяснилось, что их оружие было предназначено для игры в страйкбол.