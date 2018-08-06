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21:02, 06 августа 2018

На севере Москвы неизвестные устроили стрельбу из окна автомобиля

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеканал Рен ТВ. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Петрозаводская. Стреляли из пневматического пистолета. Сведений о пострадавших не поступало. В пресс-службе городского управления МВД телекомпании сказали, что стрелявших доставили в отдел полиции. Выяснилось, что их оружие было предназначено для игры в страйкбол.

Комментарии

9

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patrikk_1 06 августа 2018 | 21:06

На севере Москвы неизвестные устроили стрельбу из окна автомобиля...

Пустите по следу этого автомобиля журналиста-расследователя Антона Орехъа, в Африку он ехать не хочет, пусть хоть в Москве проведёт хотя бы одно расследование.

salhomir_murza 06 августа 2018 | 21:22

patrikk_1:
Сегодня Евгения Марковна заявила, что оправится в Африку, найдет этих ублюдков убийц, зажарит и съест... без соли.

satttana_perrrkele 06 августа 2018 | 21:27

salhomir_murza:
- ну, это уже совсе за гранью добра и зла.
- вот, если президент, Владим Владимрвыч (желая привстать, упиваясь мелодикой) Путин...
- я ничего не знаю про это, но я читаю тору и мой знакомый генерал КГБ....

patrikk_1 06 августа 2018 | 21:28

salhomir_murza:

Целиком наверное проглотит, не пережёвывая, как крокодил.

salhomir_murza 06 августа 2018 | 21:20

Мало этим солдатам вагнеровцам Африки, решили в Москве устроить сафари на либералов.

v_bnd 06 августа 2018 | 21:28

salhomir_murza: так давно пора. Можно и вагнеровцев пригласить, а то смог жЫденький нонче - пусть "газку" добавят

satttana_perrrkele 06 августа 2018 | 21:24

Склонен доверять, что из пневматики (давление обеспечивает балончик для газирования воды в сифоне) стрелялм и, что их задержали.
Вот если бы стреляли из травмата или, не дай боженька, боевого оружия и стрелявшего, храбрые нацполицаи, задержали - не поверил бы. Фейк-Ньюс, как говорит любящая Трампа барышня, раскатывающая по Москве с американским флагом

(комментарий скрыт)

sasass 06 августа 2018 | 21:26

Пора начинать снимать сериал "Бандитская Москва"...

tv_victim 06 августа 2018 | 21:31

Кто бы это мог быть-то?

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