В российском посольстве в Лондоне призывают не доверять информации «Гардиан» о расследовании инцидента в Солсбери
В российском посольстве в Лондоне призывают не доверять информации газеты «Гардиан» о расследовании инцидента в Солсбери. В заявлении диппредставительства говорится, что это «попытка затуманить ситуацию». Сегодня «Гардиан» со ссылкой на источники сообщила, что британские власти планируют направить в Москву запрос на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в нападении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. При этом газета отмечает, что российская сторона, вероятнее всего, отвергнет запрос о выдаче.
В связи с этим издание проводит параллели с делом Александра Литвиненко. После убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ британская полиция добивалась экстрадиции обвиняемых в этом преступлении Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, но получила отказ.
Имена людей, выдачи которых Лондон намерен добиваться в этот раз, «Гардиан» не называет.
Комментарии18
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minerr 06 августа 2018 | 21:05
Кот Скрипалей уже добежал до Москвы?
patrikk_1 06 августа 2018 | 21:15
Сегодня «Гардиан» со ссылкой на источники сообщила, что британские власти планируют направить в Москву запрос на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в нападении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь...
Наугад выбрали по времени, кто из россиян прилетел в Лондон до отравления и улетел в Москву сразу после отравления и теперь требуют их выдачи. Надо выдать им этих подпиндосников, пусть их там пытают.
danko1 06 августа 2018 | 21:17
А как можно доверять российским дипломатам, вечно врущим, с бандитским жаргоном, уличенным в наркобизнесе и воровстве?
За таких "дипломатов" просто очень стыдно.
patrikk_1 06 августа 2018 | 21:24
danko1:
Легко тебе рассуждать, сидя Майями. А где danko_vibla, ты без него уже не смотришься?
nowyyrusic 06 августа 2018 | 21:17
minerr: Исьтероика кремлинов говорит о том,
что англичане действительно получили полную информацию об агентах пытавшихся убить Скрипалей.
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Daily Mail: 30 часов в Солсбери. Как работали убийцы из ГРУ
Британская полиция идентифицировала участников покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, в результате которого погибла местная жительница. Daily Mail публикует подробную сводку того, что известно о преступлении.
А известно все. Кто, когда, где - все известно.
Видимо, как обычно, сдали кроты.
glotov 06 августа 2018 | 21:24
nowyyrusic: Никакой истерики нет. Как нет и никаких доказательств. Дело трещит по швам, т.к. изначально фабриковалось по политическому заказу.
nowyyrusic 06 августа 2018 | 21:39
glotov: Педя, прока трещит задница кремлинов. Столько раз их уже натянули.
И чем дальше тем больше натягивать будут.
Собственно все уже известно. И доложено кому надо. А ты думаешь просто так Россию нагнули?
jetsam 06 августа 2018 | 21:40
glotov: заказ был от пригожина или рогозина?
grishakras 06 августа 2018 | 21:09
На воре шапка горит
ramun 06 августа 2018 | 21:11
Нет,не доверять.Только русским доверять.
Улыбке прокурора,слезам проститутки,клятвам алкоголика и русским доверять и непременно.
serhio_25__ 06 августа 2018 | 21:16
ramun: Как там отравленная гречка поживает? Или это был фейк британских сми?
midnightblues 06 августа 2018 | 21:11
Умора
А россияне как раз в большинстве верят
хахаха
jblack2 06 августа 2018 | 21:12
Гардиан, видимо, выступает инструментом в грязной игре Туманного альбиона...
nowyyrusic 06 августа 2018 | 21:20
jblack2: ты идиот или просто издеваешься над совком, подражая ТАСС?
dmast79 06 августа 2018 | 21:13
Журналисты давно стали орудием разных провокаций. Особенно - западные. Фейк ньюз, как сказал Трамп.
viktorova 06 августа 2018 | 21:24
«попытка затуманить ситуацию».
Яковенко, как ни изворачивайся, британцы найдут исполнителей. Не забывай «ясность - одна из форм полного тумана»
jetsam 06 августа 2018 | 21:29
давно известно.
только проверенные и доверенные честные источники правды на земле:
РТ с американским флагом между тыквами Симонян,
миха леонтьев и группа фотожоперов имени 800летия СУ,
диспетчер карлос 2.0 и его перебежчик,
подпольная швейцарская лаборатория "Лаврушкин Ко",
и. конечно, квартет аргентинских виолончелистов....
eyjafjallajoekull 06 августа 2018 | 21:35
А почему не опубликовать имена-страна должна знать своих героев? Кстати, страна бы ими без сомнения гордилась. Полагаю,название духов было Christian Dior "Poison", чтобы стебаться так по полной.