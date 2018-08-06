В российском посольстве в Лондоне призывают не доверять информации «Гардиан» о расследовании инцидента в Солсбери

В российском посольстве в Лондоне призывают не доверять информации газеты «Гардиан» о расследовании инцидента в Солсбери. В заявлении диппредставительства говорится, что это «попытка затуманить ситуацию». Сегодня «Гардиан» со ссылкой на источники сообщила, что британские власти планируют направить в Москву запрос на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в нападении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. При этом газета отмечает, что российская сторона, вероятнее всего, отвергнет запрос о выдаче.

В связи с этим издание проводит параллели с делом Александра Литвиненко. После убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ британская полиция добивалась экстрадиции обвиняемых в этом преступлении Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, но получила отказ.



Имена людей, выдачи которых Лондон намерен добиваться в этот раз, «Гардиан» не называет.