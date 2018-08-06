Глава Комитета Совфеда Косачев: Публикация «Гардиан» об экстрадиции – это «часть игры» британских властей
Публикация «Гардиан» о планах британского правительства запросить у России экстрадицию двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери является «частью игры» британских властей. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Гардиан» публикует подобного рода сообщения, чтобы прозондировать почву о возможной реакции России. Это часть игры, которую ведут британские власти", — заявил К.Косачев.
Он также отметил, что сообщения прессы часто оказывались «либо ложными, либо осознанной и провокационной утечкой недостоверной информации».
Ранее газета «Гардиан» сообщила о намерении Великобритании запросить у России экстрадиции двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери.
Комментарии7
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danko1 06 августа 2018 | 20:48
Кто верит Косачеву и прочим, вечно отрицающим преступления своих засланцев?
Посмотрим, кто срочно на замену в ГД попадет, куда убийц любят направлять.
midnightblues 06 августа 2018 | 21:14
danko1: Кто там этого косача держит?/
Он туп как три пробки
Смех один
croaker 06 августа 2018 | 20:57
Посмотрим,кого теперь,в соответствии с понятиями и правилами игры по-косачёвски, всунут депутатами во фракцию ЛДПР в ГД.
polimist 06 августа 2018 | 20:59
А Касачеву откуда известно об этом? У него сведения от британских спецслужб? Или же Касачев является агентом Российских спецслужб?
sasass 06 августа 2018 | 20:59
Главный болтун России - так его называют друзья и враги...
sparky 06 августа 2018 | 21:02
Это часть игры, которую ведут британские власти", — заявил К.Косачев.
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"Игра" со смертельным исходом. Косачев в игре, не участник, но один из главных "болельщиков".
demokratia 06 августа 2018 | 21:09
Британия серьёзная правильная Страна.
А вот РФ путина уже доигралась.