Глава Комитета Совфеда Косачев: Публикация «Гардиан» об экстрадиции – это «часть игры» британских властей

Публикация «Гардиан» о планах британского правительства запросить у России экстрадицию двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери является «частью игры» британских властей. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Гардиан» публикует подобного рода сообщения, чтобы прозондировать почву о возможной реакции России. Это часть игры, которую ведут британские власти", — заявил К.Косачев.

Он также отметил, что сообщения прессы часто оказывались «либо ложными, либо осознанной и провокационной утечкой недостоверной информации».

Ранее газета «Гардиан» сообщила о намерении Великобритании запросить у России экстрадиции двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери.