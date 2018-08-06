Полиция безопасности Латвии задержала активиста Штаба защиты русских школ

Об этом сообщает издание «Делфи». В полиции не уточнили имя задержанного. Издание пишет, что, вероятно, речь идет об Илье Козыреве. В ведомстве сообщили, что задержали активиста в рамках уголовного процесса, начатого в апреле. Это дело, связанное с возможными преступлениями во время публичного мероприятия.

В апреле полиция Латвии возбудила уголовное дело о преступлении против государства на Вселатвийском родительском собрании. Его участники выступали против отказа от преподавания в школах на русском языке.