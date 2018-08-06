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20:31, 06 августа 2018

Полиция безопасности Латвии задержала активиста Штаба защиты русских школ

Об этом сообщает издание «Делфи». В полиции не уточнили имя задержанного. Издание пишет, что, вероятно, речь идет об Илье Козыреве. В ведомстве сообщили, что задержали активиста в рамках уголовного процесса, начатого в апреле. Это дело, связанное с возможными преступлениями во время публичного мероприятия.

В апреле полиция Латвии возбудила уголовное дело о преступлении против государства на Вселатвийском родительском собрании. Его участники выступали против отказа от преподавания в школах на русском языке.

Комментарии

36

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balamuto 06 августа 2018 | 20:36

Неумные эти латыши..щас пришлют побольше трахтористов и шахтеров из России на это вселатвийское родительское собрание в качестве отцов.

salhomir_murza 06 августа 2018 | 20:43

balamuto:
Ватаны Латвии уготовили иную пакость.

navsegda 06 августа 2018 | 20:46

balamuto: русские в Латвии будут протестовать , возмущаться , писать в соц .сетях всякие пакости , НО на родину в Россию не вернуться никогда ))))))

serhio_25__ 06 августа 2018 | 20:49

navsegda: ""НО на родину в Россию не вернуться никогда"" - их родина Латвия, они там родились и остаются жить. А вот якобы местные аборигены активно сваливают из страны.

navsegda 06 августа 2018 | 20:51

serhio_25__: Ватники старшего поколения там не родились , а понаехали , существует программа по возвращению русских на родину "красная дорожка" так ей ещё никто не воспользовался , они хотят жить в Европе, но ленятся выучить язык страны пребывания

serhio_25__ 06 августа 2018 | 20:56

navsegda: Сало молодого поколения не в курсе, что русские там жили всегда? Автохтонное население жило в основном около моря, огромное количество городов там было основано русскими, шведами, датчанами, немцами... Т.е. кем угодно, только не латышами.

navsegda 06 августа 2018 | 21:33

serhio_25__: Если начнём вспоминать кто , когда и где жил РФ развалится , у вас все земли захапаны у других народов , вы ж ошмётки империи , придётся отказаться от метрополий

salhomir_murza 06 августа 2018 | 20:58

navsegda:
То что русские ватаны ублюдки согласен. Но стоит признать, что англичане и американцы живущие в Ирландии, коих около 5%, тоже не могут уже во втором и более поколениях выучить ирландский. И ирландцам приходиться напрягаться, чтобы говорить с ними на английском.

kottigr1 06 августа 2018 | 20:59

navsegda: Из 94 русских школ в Латвии, 54 находится в Риге, девять — в Даугавпилсе, четыре — в Лиепае и Юрмале, три — в Елгаве и Резекне, две — в Вентспилсе и одна — в Екабпилсе. Всего в Латвии 313 средних школ. Получается, что 30% школ - русскоязычные.
25.4% населения в Латвии по данным текущей статистики - русскоязычные.

Получается, что русскоязычные имеют в Латвии школ даже больше чем представители титульной нации...

salhomir_murza 06 августа 2018 | 21:06

kottigr1:
Это ватное стадо, хочет чтобы в Латвии было как в Ирландии, где английских школ 85%, при численности англичан в 3%. Самомнение у ваты беспредельно. Только ордынцы никак не идут в сравнение с благородными англосаксами.

navsegda 06 августа 2018 | 20:53

serhio_25__: Вот представь , что какое ни будь национальное меньшинство в России будет протестовать против обучения на русском языке , это не реально , пересажают

salhomir_murza 06 августа 2018 | 21:01

navsegda:
Вот если русские в Украине будут протестовать против обучения на украинском языке, то я не против буду, если их не только пересажают, но и надают по ушам.

serhio_25__ 06 августа 2018 | 21:07

navsegda: ""Вот представь , что какое ни будь национальное меньшинство в России будет протестовать против обучения на русском языке , это не реально , пересажают "" - я понимаю, что ты очень глупый, но все же. В России есть обучение на местных языках. Это Раз. А два - страну, где не менее половине населения запрещают пользоваться родным языком, никак нельзя назвать демократической и правовой. Это фашистская страна. Во всей Западной Европе это считает ненормальным, там практически везде по несколько государственных языков. Австрия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Испания...

navsegda 06 августа 2018 | 21:27

serhio_25__: Назови мне хоть одну школу в России где бы преподавание было не на русском

hunterhead 06 августа 2018 | 21:31

serhio_25__: "их родина Латвия"

Да нет, они иваны, как и ты, серхио - без роду, без племени...:-D

salhomir_murza 06 августа 2018 | 20:56

navsegda:
У этих русских ватных голодранцев на водяру денег не хватает, не то что на билет в рашку.

zztop1960 06 августа 2018 | 20:37

За один только русских в США арестовали, в Латвии арестовали , из Греции выслали , Великобритания требует выдачи , в Испании арестовали

seryj_wolk 06 августа 2018 | 20:40

zztop1960: Святые все люди. За что их так, невинных

salhomir_murza 06 августа 2018 | 20:45

seryj_wolk:
Где ты ватан видел невинных русских? К этому ордынскому угрофинскому племени надо применять исключительно радикальные меры.

salhomir_murza 06 августа 2018 | 20:41

zztop1960:
Поделом этим русским. Пора по всему миру для русской ваты строить учреждения для перемещенных лиц.
Как заявил один американский сенатор, только в США русских шпионов десятки тысяч.

serhio_25__ 06 августа 2018 | 20:43

zztop1960: ""Полиция безопасности Латвии"" - такая структура может быть только в фашистском тоталитарном государстве.
""Его участники выступали против отказа от преподавания в школах на русском языке. "" - только в фашистском тоталитарном государстве это считается преступлением. Кто-то еще будет зачесывать про демократию, свободу и права людей на Западе?

navsegda 06 августа 2018 | 20:48

serhio_25__: Ну не нравится велком на родину в распрекрасную Россию , в чём проблема , не отпускают ?)))

serhio_25__ 06 августа 2018 | 21:02

navsegda: Их родина Латвия. А не нравится все только латышам, поэтому они активно и сваливают из Латвии. Видимо для них слово Родина, пустой звук.

navsegda 06 августа 2018 | 21:30

serhio_25__: Ну так пусть изучают латышский язык , если их родина Латвия , что не так ?

salhomir_murza 06 августа 2018 | 21:03

navsegda:
У этой русской вонючей ваты, просто нет денег на билет в рашку. Лень русской ваты просто легендарная. Практически все ватники в Латвии безработные.

lisitsa1962 06 августа 2018 | 21:06

serhio_25__: Вы слышали что они тогда говорили? Послушайте на ютюбе. Я ещё тогда подумала: почему их не посадили? Ведь это прямые угрозы открытым текстом

salhomir_murza 06 августа 2018 | 21:10

lisitsa1962:
Если в рашке за слова сажают, то в Латвии русскую вату тоже надо к ногтю прижать.
А лучше их всех определить в определенное место, и оградить колючей проволокой, как прокаженных.

serhio_25__ 06 августа 2018 | 21:12

lisitsa1962: ""Вы слышали что они тогда говорили? "" - как, они посмели говорить? Срочно всех расстрелять.

salhomir_murza 06 августа 2018 | 21:14

serhio_25__:
За такое расстрелять мало. У латышей есть древние традиции, правда средневековые, когда врагам демократии, представителям русского мира, сдирали с живых кожу и посыпали солью.

salhomir_murza 06 августа 2018 | 20:38

За русский язык, как правило выступают ватники.
Посадить его лет на десять, как врага демократии.

glotov 06 августа 2018 | 21:00

Как раз сейчас нахожусь в Латвии. По-русски говорят все ( курортный город, Саулкрасты). Особенно молодежь . Кто не говорит, тот жалеет, что не говорит. Русские школы сильно помогли бы латышам развиваться, и двигаться вперед, в том числе и в Европу.

grossalexis082018 06 августа 2018 | 21:20

glotov: Ага ;)) Вот верю тебе лапотник бесконечно, вот министру Шойгу. Сечину и иже с ними ;)) Эту хрень втирай своим ватным друзьям-подружкам.

salhomir_murza 06 августа 2018 | 21:26

grossalexis082018:
Этот ватан врет как дышит. Никто в Латвии по-русски не говорит. А если заговорит в автобусе, трамвае, метро или троллейбусе, то моментально получит в пятак или в ухо от латышских патриотов и патриоток.

aleksandr39 06 августа 2018 | 21:03

Судить в Нюрнберге боевиков из ОПГ " днр -лугандон " приехавших в Латвию в " отпуск " ну как в Донбассе .

salhomir_murza 06 августа 2018 | 21:12

aleksandr39:
Согласен. Но только не судить, а к стенке ставить, без суда и следствия, как врагов демократии, иначе они свой русский мир на весь мир распространят.

malinskii 06 августа 2018 | 21:29

только не сажайте. сразу в рашу на ПМЖ

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