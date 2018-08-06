Погибших в Центральной Африке российских журналистов похоронят в предстоящий вторник

Прощание с Орханом Джемалем начнется в районе часа дня в Соборной мечети. Похороны пройдут на Хованском кладбище.

Прощание с режиссером Александром Расторгуевым начнется в 16:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

С оператором Кириллом Радченко простятся в судебном морге в Царицыно. Церемония начнется в 11 часов. Радченко похоронят на Булатниковском кладбище.