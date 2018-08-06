На Алтае завели четвертое за месяц дело об экстремизме из-за картинок в соцсети ВКонтакте

Как сообщает сайт «Сибирь.Реалии», жителя Заринска Антона Ангела обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды. В квартире Ангела в Барнауле прошел обыск. Полицейские унесли телефоны, компьютеры и флешки. Кроме того, они побывали в квартире матери подозреваемого. Самому Антону Ангелу сотрудники полиции предлагали оформить явку с повинной. Как сообщается, они угрожали уголовным преследованием его гражданской жены, матери и друзей.