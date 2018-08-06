На Алтае завели четвертое за месяц дело об экстремизме из-за картинок в соцсети ВКонтакте
Как сообщает сайт «Сибирь.Реалии», жителя Заринска Антона Ангела обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды. В квартире Ангела в Барнауле прошел обыск. Полицейские унесли телефоны, компьютеры и флешки. Кроме того, они побывали в квартире матери подозреваемого. Самому Антону Ангелу сотрудники полиции предлагали оформить явку с повинной. Как сообщается, они угрожали уголовным преследованием его гражданской жены, матери и друзей.
Комментарии14
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ura_123 06 августа 2018 | 20:35
Граждане,не храните личные картинки в гэбэшном вконтактике! Целее будете)))
danko1 06 августа 2018 | 20:39
ura_123: Сколько стукачей развелось, которые многолетней давности безобидные посты и картинки в интернете выискивают, пытаясь оскорбиться.
Профессиональные оскорбленные и стукачи.
Надо на доску позора этих мерзавцев повсюду выставлять.
Иначе их будет не меньше, чем в 37 г.
malanoff 06 августа 2018 | 20:59
danko1: Заодно надо присмотреться к Алтайскому возбудителю дел. Не дает покоя слава Бастрыкина ? Бастрыкин Ау.. , конкурент растет.
viniqi 06 августа 2018 | 20:40
ura_123: Каким нужно быть не умным, чтобы подобное размещать в российских гб-шных соц-сетях???
amrigo 06 августа 2018 | 21:03
ura_123: наоборот надо массово распространять картинки, флешмоб устраивать в ответ на каждое уголовное дело)
oldpartizan 06 августа 2018 | 20:36
больше жести.
krestianin_067rus Михаил Никитин 06 августа 2018 | 20:38
Менты подметки рвут! Раскрыли вражеское подполье! :))) ща, их заметят, итв Москву! А там экстремистов!.. - грузи столыпинские вагоны и на Алтай!! :(((
plank1957 06 августа 2018 | 20:38
ВК и ОК контролируются ФСБ.
sadda 06 августа 2018 | 20:42
Полицейское государство во всей своей красе.
croaker 06 августа 2018 | 20:47
Теперь каждый усть-жопинск норовит выйти в лидеры по обнаружению и раскрытию экстремистов. Вот таким образом местные чинуши дискредитируют нынешнюю власть, т.е. сами же и подрывают веру в её адекватность и способность реально вести страну к развитию.
bugbugbug 06 августа 2018 | 20:59
Очевидно местные гэбэшники только недавно узнали сей метод срубить палок на халяву, и от радости начали штамповать дела пачками, одно глупее другого. Тут даже у матерых ватанов наступит когнитивный диссонанс, когда в каком-нибудь заж0пинске за картинки а-ля "обама-обезьяна" судят по 282, в то время, как из пропагандонских сми это добро льется рекой безнаказанно.
eduard53 06 августа 2018 | 21:01
Интересно, а на басни Лафонтена (и его крыловские переводы) программное обеспечение гэбнюков ведётся?
jetsam 06 августа 2018 | 21:03
@На Алтае завели четвертое за месяц@
это воздух на Алтае так опьяняет и сносит башню
или у них в побратимах Аргентина значится???
proxozhij 06 августа 2018 | 21:21
Скоро за слово "Воронеж" будут двушечку давать.