СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в фонде «Справедливая помощь доктора Лизы»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в фонде «Справедливая помощь доктора Лизы». Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство «Москва». Ущерб, нанесенный фонду оценивается в 1 миллион 800 тысяч рублей. Дело связано с заключением контракта с юристами, которые должны были консультировать подопечных фонда.