СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в фонде «Справедливая помощь доктора Лизы»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в фонде «Справедливая помощь доктора Лизы». Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство «Москва». Ущерб, нанесенный фонду оценивается в 1 миллион 800 тысяч рублей. Дело связано с заключением контракта с юристами, которые должны были консультировать подопечных фонда.
Комментарии8
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ura_123 06 августа 2018 | 20:33
Поплыли...
midnightblues 06 августа 2018 | 20:36
ura_123: А что можно ожидать в фонде,названного именем внучки Поскребышева??
ura_123 06 августа 2018 | 20:40
midnightblues: когда эти фондовские делали вид спасения распятых мальчонок,их прикрывало государство.
А после эпичного полёта ТУ-154 патронаж как бы закончился.
malanoff 06 августа 2018 | 20:49
ura_123: СК скоро вообще без работы окажется. Вокруг одни неприкасаемые. Трогать только Серебрениковых и докторов Лиз.
jetsam 06 августа 2018 | 20:41
ворье есть везде. главное - поймали.
а некоторые все еще пиликают на своих скрипках на свободе....
tks 06 августа 2018 | 20:50
По юристам удар наносится. Гонорары некоторых не дают Следкому спать спокойно. Однако, симптоматично и однако вопрос: почему в отношении Добровинского нет возбуждения?
И вообще, да здравствует СК РФ - главный макроэкономический регулятор в путинской России! Ура, товарищи-господа!
genady_two 06 августа 2018 | 20:52
Репутация этого следственного комитета так низка, что не можешь поверить в эти "злоупотребления"
jurmak 06 августа 2018 | 21:04
Ну раз в названии есть слово "справедливый"......