Компания Фейсбук просила американские банки поделиться информацией о счетах пользователей

Так утверждает газета «Уолл-Стрит Джорнел». Источник издания отметил, что Фейсбук рассчитывает стать платформой для покупки и продажи товаров и услуг, а не только для общения пользователей, и с этой целью стремится получить доступ к данным о транзакциях по картам и остатках средств на счетах клиентов. При этом в компании заверили, что не планировали использовать банковские данные в рекламных целях.