Компания Фейсбук просила американские банки поделиться информацией о счетах пользователей
Так утверждает газета «Уолл-Стрит Джорнел». Источник издания отметил, что Фейсбук рассчитывает стать платформой для покупки и продажи товаров и услуг, а не только для общения пользователей, и с этой целью стремится получить доступ к данным о транзакциях по картам и остатках средств на счетах клиентов. При этом в компании заверили, что не планировали использовать банковские данные в рекламных целях.
Комментарии4
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glebbalbesov 06 августа 2018 | 20:11
Ау, либерастня!!! Где вопли про тотальную слежку?? Есть кто нибудь?? Аааааааа, знаете на кого тявкать нельзя......
olegleon 06 августа 2018 | 20:14
glebbalbesov: им нельзя критиковать американские фирмы )))
ua_bank 06 августа 2018 | 20:15
glebbalbesov: А мне кажется, что Фейсбук и в правду не планировал использовать данные в рекламных целях. Ну может быть немножко. Чуть-чуть поиспользует, а потом опять не будет использовать. Они ведь в Фейсбуке хорошие, не то что некоторые...
danko1 06 августа 2018 | 20:17
Глупость какая.
Никакие банки не будут выдавать данные счетов по таким запросам, т.к. тайну вкладов никто не отменял.
И запрашивать такое только безумные могут.