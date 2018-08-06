В РПЦ призвали завершать дела об оскорблении чувств верующих примирением сторон

С таким предложением выступил зам.председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе. Он обратился к следователям, судьям и заявителям, считающим себя православными верующими, с тем, чтобы они большинство, а лучше все производства по оскорблению чувств верующих заканчивали примирением, — пишет «Новая газета».